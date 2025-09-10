Dos delincuentes asaltaron una panadería en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Antes del hecho, la empleada del local le había regalado pan a cada uno.

El momento quedó registrado por la cámara de seguridad del comercio, y muestra la frialdad de los ladrones, que en un principio pidieron pan y luego terminaron saltando el mostrador para llevarse la recaudación del día.

Tal como se ve en las imágenes, con total naturalidad los ladrones ingresaron a la panadería y le pidieron a la mujer que atendía si les regalaba un pan a cada uno. Ella accedió, pero ante un nuevo pedido, la empleada se negó, argumentando que la estaban observando por la cámara de seguridad.

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En ese instante, la actitud de los delincuentes cambió drásticamente: uno de ellos saltó el mostrador y la abrazó para inmovilizarla, mientras su cómplice aprovechaba la situación para abrir la caja registradora y robar todo el dinero.