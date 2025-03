Un grupo de ladrones le apuntó con un arma a un hombre para robarle la camioneta y le destruyó el frente de la casa en el barrio Libertad de la localidad bonaerense de Merlo. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad.

El impactante robo ocurrió durante la noche del sábado, cuando José Luis llegó a su casa, subió la camioneta a la rampa de la entrada y tocó bocina para avisar que había llegado.

El hombre buscaba que su papá y su hijo, que estaban en el interior de la casa, le abrieran el portón para poder entrar la camioneta.

Fue entonces que lo interceptaron cuatro delincuentes a bordo de un auto oscuro. Dos de los ladrones bajaron, le apuntaron con un arma y lo amenazaron: “Andate de acá o te disparamos”.

El hombre se ocultó detrás de un árbol para evitar ser agredido por los delincuentes, pero justo su hijo salió al patio de la casa con la intención de abrirle el portón.

La víctima quedó fuera del campo visual de su hijo —de 20 años— y los delincuentes aceleraron a toda velocidad y rompieron el portón.

El joven de 20 años se percató de que le estaban robando la camioneta y persiguió a los ladrones en el otro auto de la familia porque pensó que habían secuestrado a su papá.

Luego de unos minutos de desesperación, José Luis llamó a su hijo, le avisó que estaba en su casa y le pidió que regresara. La camioneta, a dos días del robo, todavía no apareció.

José Luis, la víctima, habló y agradeció “estar vivo" luego del mal momento que tuvo que vivir cuando estaba llegando a su casa.

“Me amenazaron con un arma y le hice caso, si no soy boleta. Tenía el arma en la cabeza y me dijeron que no suba el vidrio, que me baje de la camioneta y que salga corriendo”, relató.

El hombre contó que en ese momento solo pensó en una cosa: “Yo lo único que pensaba es que ellos no salgan. Mi nene salió, le tiraron el portón y se regaló para que le pegaran un tiro. Gracias a dios los tipos no bajaron el vidrio y no pasó a mayores”.

La víctima explicó que su hijo de 20 años salió a correr a los delincuentes con un amigo en el otro auto familiar porque pensaban que lo habían secuestrado.

“Lo llamé y le pedí que volviera, que dejara la camioneta. Yo quería proteger a mi familia, que no le pase nada más a nadie", contó.

En esa línea, agregó: “Vale más mi vida y la de mi hijo que una camioneta, él tiene un futuro, tiene 20 años. Me puse mal por el momento de mier... Gracias a Dios de que estos tipos no hicieron nada, no me mataron ni a mí ni a mi pibe”.

José Luis reveló que fue a trabajar al día siguiente: “Soy comerciante y fui a trabajar el domingo, trabajé hasta el mediodía y después vine a comer“.

El hombre recordó que ya le entraron a robar dos veces a su casa y que “hace dos o tres años asesinaron a una persona en esta misma cuadra”. Los vecinos aseguran que la zona es utilizada por los delincuentes como corredor para unir San Antonio de Padua con Merlo y denunciaron que cambiaron de comisario varias veces en el último tiempo.