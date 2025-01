La Justicia investiga la muerte de María Florencia Castillo, una joven policía a la que encontraron con un balazo en el abdomen y cortes en un brazo en su casa de la localidad bonaerense de Merlo.

Mientras los investigadores intentan determinar si se trató de un suicidio o un femicidio, Carlos Castillo, el padre de Florencia, rechazó la posibilidad de que su hija se hubiera quitado la vida. En cambio, pidió que investiguen a su pareja, que tiene antecedentes por violencia de género y una denuncia radicada por la propia víctima por hostigamiento.

“Mi hija era incapaz de suicidarse”, insistió Castillo, en diálogo con el portal Primer Plano. Y destacó: “¿Un tiro en el abdomen? Es absurdo”.

La muerte de María Florencia Castillo

El hecho ocurrió el 30 de diciembre en la vivienda de la calle Catamarca al 1400. “Vino un patrullero el lunes de madrugada acá a mi casa. Cuando los vi me imaginé que había pasado algo con mi hija, pero no esto”, relató el hombre.

María Florencia Castillo tenía 28 años. (Foto: Facebook/Carlos Tanito Castillo).

Y agregó: “Pensé en un enfrentamiento o algo parecido, y que me venían a avisar. No me dijeron nada, me llevaban la conversación para otro lado. Me llevaron al Destacamento Pompeya y ahí, después de un rato, me dijeron que Florencia se había suicidado”.

Una hora antes, cerca de la medianoche, había encontrado el cuerpo el novio de la joven, también efectivo de la fuerza. “Florencia vivía en un departamento en un inmueble donde delante de la casa de ella hay otros dos departamentos en los que viven familiares de él. El médico que revisó el cuerpo de mi hija indicó que la muerte databa de seis horas aproximadamente. ¿Nadie escuchó el tiro?”, cuestionó Castillo.

El pedido de justicia del padre de Florencia en las redes. (Foto: Facebook Carlos Castillo).

Por otro lado, señaló: “Pongo las manos en el fuego, mi hija era incapaz de quitarse la vida. No tenía enemigos, era un canto a la alegría. Él, en cambio, tenía dos denuncias anteriores de parejas que tuvo y también tiene una denuncia hecha por mi hija en Asuntos Internos de la Policía por el hostigamiento que recibía de parte suya”.

El caso es investigado por la fiscal Silvana Bonini, de la Fiscalía especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar de Morón, quien hasta el momento caratuló el hecho como averiguación de causales de muerte.

Entre las primeras medidas, Bonini solicitó la autopsia - que se llevará a cabo en la morgue de Lomas de Zamora- , las pericias en la escena, a cargo de personal de Gendarmería Nacional, y el estudio de dermotest a la pareja de Castillo.

En la casa de la víctima secuestraron además una pistola 9 milímetros y un cuchillo tipo tramontina.