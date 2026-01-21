Los vecinos de Merlo no salen de la conmoción después de que un hombre sufriera un brutal ataque de motochorros. La víctima terminó a las trompadas con uno de los delincuentes que le robaron la moto y lo persiguieron para sacarle también el celular.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este sábado en la esquina de Güemes y Cisneros. El hombre fue sorprendido por cuatro ladrones armados en dos motos que lo amenazaron y le sacaron sus pertenencias. Durante la agresión le dieron varios culatazos y terminó con seis puntos en la cabeza en la guardia de un hospital.

Todo pasó minutos antes de las 6.30 de la mañana. Al verse acorralado por los delincuentes, el hombre entregó la moto, salió corriendo e intentó refugiarse en la casa de una vecina. Sin embargo, una de las motos lo siguió para robarle también el celular.

Puede interesarte

La víctima enfrentó al ladrón que iba armado y terminaron a las trompadas en el medio de la calle. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. En las imágenes se observa que el ladrón intentó dispararle dos veces, pero las balas no salieron.

En el medio de la pelea, la víctima logró sacarle el casco. Los pocos segundos que el delincuente permanece a cara descubierta en la filmación son la pista que siguen los investigadores para poder identificarlo.

En diálogo, Hilda, la vecina que vive en la casa en la que la víctima intentó refugiarse, contó que el hombre llegó a su puerta al grito de “ahí vienen, ahí vienen de vuelta”. También afirmó haber escuchado “uno o dos tiros”.

Puede interesarte

Cerca del lugar, los ladrones descartaron algunas de las pertenencias, como tarjetas y documentación. “Estaba indefenso, fue al hospital, le dieron seis puntos en la cabeza, porque le dieron muchos culatazos. Realmente ahora está muy mal“, lamentó la mujer.

Según contó la vecina, unos minutos antes del hecho, los ladrones habían intentado robarle a otro vecino del barrio muy cerca de allí. “Mi hija me mostró otro video. Son las mismas motos”, afirmó y dijo que también llevaban puesta la misma ropa.