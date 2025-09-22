Un repartidor de 21 años se enfrentó a dos motochorros que quisieron robarle la bicicleta en Merlo. Al ver que no tenían armas, los golpeó hasta hacerlos huir.

Un repartidor de chipa de 21 años se defendió a golpes de dos motochorros que intentaron robarle su bicicleta mientras trabajaba en la localidad bonaerense de Merlo. El joven notó que los delincuentes no estaban armados y decidió enfrentarlos, logrando que huyeran y abandonaran la moto en la que se movilizaban.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra. La víctima, de nombre Cristian, fue interceptado por los dos asaltantes, quienes lo amenazaron con frases como "te vamos a matar". Según se supo, el valiente accionar del joven quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La filmación muestra cómo Cristian comenzó a golpear a los ladrones hasta que uno de ellos escapó a pie. El otro delincuente recibió trompadas y patadas hasta caer de la moto, que quedó abandonada en el lugar.

Amenazas, golpes y fuga: el vendedor de chipá que se defendió de dos ladrones y les retuvo la moto https://t.co/30PwUVwXk3 pic.twitter.com/I44jK4lHFw — LA NACION (@LANACION) September 21, 2025

Minutos más tarde, en una secuencia insólita, uno de los atacantes regresó al lugar en una camioneta blanca con la intención de recuperar la moto. Sin embargo, los vecinos y la propia víctima se lo impidieron, obligándolo a huir nuevamente antes de la llegada de la Policía.

Cristian realizó la denuncia y el vehículo de los delincuentes quedó bajo custodia policial. A pesar de reconocer que siente miedo tras lo sucedido, el joven afirmó que continuará trabajando, ya que depende de ese ingreso para vivir.