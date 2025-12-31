Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

El SMN puso a Santa Fe bajo alerta amarilla por altas temperaturas.

Qué significa el nivel amarillo: Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El organismo Informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 37º, bajando a 30° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1008.6 hPa, viento en calma visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves tendrá una mínima de 22° y una máxima de 35°. Se espera cielo parcialmente cubierto durante la mañana y posibilidad de tormentas aisladas por la tarde.

Para el viernes se mantendría el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 34º.

Finalmente, el sábado cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 16º y una máxima de 32º.