Lionel Messi regresó esta mañana a los Estados Unidos, después de pasar los últimos tres días en la Argentina junto a su familia para despedir a su papá Jorge, quien falleció en la madrugada del sábado pasado a los 68 años después de una prolongada enfermedad.

El capitán de la Selección argentina aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, en un vuelo privado que despegó la noche del martes desde Rosario. Durante su estadía en Argentina, el Diez permaneció en su casa de la localidad de Funes junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

Lionel pasó momentos de dolor y tristeza en Rosario tras conocer la triste noticia de la muerte de su papá. El domingo, Jorge Messi fue despedido con una ceremonia que contó con un estricto operativo de seguridad. Los fanáticos le dejaron carteles y mensajes de apoyo en la puerta de entrada al cementerio.

La despedida íntima al papá de Messi terminó cerca de las 13 y los familiares y allegados se retiraron del lugar. El entorno del capitán de la Selección mantuvo la intimidad durante las horas posteriores a la ceremonia y abandonó el lugar sin dar declaraciones.

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El DT Guillermo Hoyos liberó al argentino para que decida los plazos de su retorno, pero podría incluirlo en el equipo si Leo manifiesta su deseo de jugar.

De lo contrario, en caso que decida permanecer fuera de la cancha, se espera que el Diez esté presente en el estadio para acompañar al equipo.