El astro rosarino Lionel Messi participó este miércoles del America Business Forum (ABF), que se realiza en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Lionel Messi’s insane entrance at the American Business Forum 🐐 pic.twitter.com/3Cyv9hm9KR — MessiMania (@M10Update) November 5, 2025

“Ni presidentes tuvieron esta reacción”



Leo Messi fue ovacionado en su llegada al America Business Forum en Miami, Estados Unidos.https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/Qxk4DFoW4Y — Corta (@somoscorta) November 5, 2025

El encuentro, que se presenta como "el foro global de negocios más grande del continente americano", celebra su décimo aniversario y por primera vez tiene lugar en Estados Unidos.

Messi recordó esta noche lo que significó para él y su familia haber ganado el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que esa obtención fue una manera especial para “cerrar” su carrera futbolística.

“Salvando las distancias, cuando fui campeón del mundo sentí lo mismo que cuando nacieron mis hijos”.

Messi en America Business Forum de Estados Unidos. pic.twitter.com/YQQvGaxF9Q — Martin Arevalo (@arevalo_martin) November 6, 2025

Además, el “10” hizo un repaso de lo que fue su carrera desde sus inicios, en los cuales sufrió “situaciones duras” y recordó sus pasos por el Paris Saint-Germain francés y su llegada al Inter Miami estadounidense, destacando la importancia de “elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo”.

"Lionel Messi":

Porque durante su presentación en el America Business Forum hizo una gran reivindicación al catolicismo y le agradeció a Dios. pic.twitter.com/4yyQJLb6aA — Tendencias (@TTendenciaX) November 6, 2025

El evento comenzó este miércoles y se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre, bajo el lema “En 2025, el mundo se encuentra en Estados Unidos” (In 2025, The World Meets in America).

Además, entre otras personalidades, se destacan Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Javier Milei, jefe de Estado de Argentina, y Gianni Infantino, líder de la FIFA, según precisó a Cadena 3 Manuela Moretta, periodista argentina que cubre el evento desde el lugar.