Lionel Messi es uno de los grandes protagonistas de los Premios Princesa de Asturias 2026. El capitán de la Selección argentina llegó a Oviedo, España, acompañado por Antonela Roccuzzo para recibir el galardón correspondiente a la categoría Deportes, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito internacional.

La ceremonia tuvo lugar este viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor, donde el futbolista compartió el homenaje con destacadas personalidades de la cultura, la ciencia y otras disciplinas.

Durante las actividades previas, Messi participó de los encuentros oficiales organizados por la Fundación Princesa de Asturias y posó junto a los demás galardonados.

La presencia del campeón del mundo generó una enorme expectativa en la ciudad española, donde cientos de fanáticos se acercaron para recibirlo y expresarle su admiración.

Un reconocimiento a su trayectoria y sus valores

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 fue concedido a Messi por decisión de un jurado que destacó su extraordinaria carrera futbolística y su contribución social.

En el acta oficial, los integrantes del jurado fundamentaron la elección por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva".

Lionel Messi recibe el premio Princesa de Asturias: se reune con el Rey Felipe VI y la Reina Letizia Así fue recibido junto a Antonela por la princesa Leonor. https://t.co/Z8CYOgwP2V — Siempre Con Argentina 🇦🇷 (@siempreconargok) October 23, 2026

También valoraron su sostenida labor solidaria para promover el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y ganador de ocho Balones de Oro, suma así una nueva distinción a una trayectoria marcada por sus conquistas con el Barcelona, el París Saint-Germain, el Inter Miami y la Selección argentina.

Messi y Antonela, protagonistas en Oviedo

El futbolista arribó el jueves 22 de octubre al Hotel de la Reconquista, acompañado por Antonela Roccuzzo, y fue recibido por numerosos seguidores que aguardaban su llegada.

Entre aplausos, fotografías y pedidos de autógrafos, Messi se acercó a saludar a los presentes, quienes llevaron camisetas de la Selección argentina y del Barcelona.

Durante su visita, también participó de un encuentro con más de 6.000 personas, principalmente niños y jóvenes, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

La actividad formó parte de las iniciativas educativas de la Fundación Princesa de Asturias y permitió que los participantes compartieran una jornada especial con el capitán argentino.

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Una ceremonia con figuras internacionales

La edición 2026 de los Premios Princesa de Asturias reúne a personalidades reconocidas en diferentes ámbitos.

Entre los galardonados se encuentran la cantante Patti Smith, distinguida en la categoría Artes; el estudio japonés Studio Ghibli, premiado en Comunicación y Humanidades; y el escritor británico Julian Barnes, reconocido en Letras.

También figura la astronauta estadounidense Christina Koch, distinguida con el Premio de la Concordia.

La ceremonia en el Teatro Campoamor contará con la participación de la familia real española y reunirá a los homenajeados en una jornada dedicada a reconocer aportes relevantes al deporte, la ciencia, la cultura y la sociedad.

Para Messi, la distinción representa un nuevo reconocimiento internacional que trasciende sus logros dentro de la cancha y pone el foco en su influencia deportiva y social.