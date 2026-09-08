Messi fue nominado al Balón de Oro y va por el noveno de su carrera
El argentino podría conseguir este galardón por novena ocasión en su carrera. Competirá con su compatriota Lautaro Martínez. "El Dibu", en tanto, luchará por el premio al Mejor Arquero.
El astro argentino Lionel Messi fue nominado por la revista France Football al Balón de Oro, el premio que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada.
Messi, que durante el Mundial 2026 cumplió 39 años, ya ganó este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
El crack rosarino, que anunció la semana pasada su retiro de la selección argentina, tuvo un Mundial brillante y apoteósico, en el que lideró, siendo capitán y con 39 años, a "La Albiceleste" a su segunda final de la Copa del Mundo consecutiva.
Pese al enorme certamen de "La Pulga", Argentina no pudo en el duelo decisivo con España, algo que no empañó el impresionante nivel del mejor jugador de todos los tiempos.
Lautaro Martínez es el otro argentino en la lista de los mejores 30 jugadores del mundo. La ceremonia será el 26 de octubre en The London Palladium de Londres.
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Los nominados:
Jude Bellingham (Real Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (PSG)
Luis Díaz (Bayern Múnich)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Erling Haaland (Manchester City)
Gabriel (Arsenal)
Harry Kane (Bayern Múnich)
Achraf Hakimi (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Marquinhos (PSG)
Sadio Mané (Al Nassr)
Lautaro Martínez (Inter)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (PSG)
Lionel Messi (Inter Miami)
Michael Olise (Bayern Múnich)
Joao Neves (PSG)
Willian Pacho (PSG)
Julián Quiñones (Al Qadsiah)
Declan Rice (Arsenal)
Rodri (Manchester City/Barcelona)
Fabián Ruiz (PSG)
Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
William Saliba (Arsenal)
Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
Vinicus Jr (Real Madrid)
Vitinha (PSG)