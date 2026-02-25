A meses de disputar su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi sorprendió con una confesión personal sobre uno de los mayores arrepentimientos de su vida.

En diálogo con el programa conducido por Nahuel Guzmán, actual arquero de Tigres UANL y excompañero suyo en la Selección Argentina, el capitán argentino habló de educación, familia y del inolvidable Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

"Me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos", reconoció el rosarino. "Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares, y te sentís un ignorante. Decís: ‘Qué boludo, cómo perdí el tiempo'", profundizó.

MESSI: “ME ARREPIENTO DE MUCHÍSIMAS COSAS”



Habló en el podcast “Miro de atrás”, del arquero Nahuel Guzmán.



Educación

Cómo le pidió casamiento a Antonela Roccuzzo

Messi también recordó el momento en que le pidió matrimonio a Antonela Roccuzzo, con quien se casó en 2017.

"Llevábamos muchos años juntos, ya teníamos a Thiago y Mateo. Una vez fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí. Fue romántico, pero también era ‘poné la fecha' porque ya iba a darse", contó entre risas.

El partido más sufrido del Mundial Qatar 2022

Al repasar la consagración en Qatar, Messi eligió como punto de quiebre el encuentro ante Selección de México, por la segunda fecha de la fase de grupos, tras la inesperada derrota inicial ante Selección de Arabia Saudita.

"Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo porque inconscientemente pensás en todo el proceso del que veníamos. Teníamos ese miedo de perder y no pasar", confesó.

El gol que abrió el marcador fue determinante: "Fue una liberación de todos lados. Volvimos al principio. Dependíamos de nosotros. La foto era otra".

También recordó los momentos límite ante Selección de Países Bajos y Selección de Francia, en una final histórica que se definió por penales.

"Como grupo estábamos muy fuertes. Pero con México fue decisivo para nosotros, fue el que más sufrimos", cerró el capitán.