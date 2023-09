Esta vez, no fue posible la coronación de Lionel Messi en el fútbol estadounidense, ya que el Inter Miami perdió 2-1 ante el Dynamo Houston por la final de la US Open Cup que se llevó a cabo en el Estadio DRV PNK en Fort Lauderdale. El rosarino de 36 años no pudo jugar por una molestia física y siguió con mucha intensidad las alternativas del encuentro desde el palco en el que fue acompañado por su mujer, Antonela Rocuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Leo se mostró en los primeros minutos con la tranquilidad que lo caracteriza, pero a medida que fue corriendo el reloj y se vio la superioridad del Houston Dynamo, fue cambiando la gestualidad del capitán de la selección argentina.

Al elenco de Gerardo Martino le costó poder recuperar la pelota y comenzaron las llegadas del elenco texano, que no obstante ofreció fricciones y en una de ellas el argentino Franco Escobar fue amonestado luego de una falta contra Benjamín Cremaschi. La jugada le preocupó a Messi, que avociferó como mostrando su disconformidad por la acción del lateral argentino.

Las inquietudes siguieron y por caso Drake Callender confirmó que iba a ser de lo mejor en el Inter Miami, ya que se cansó de tapar pelotas en la etapa inicial. Una de sus más destacadas fue una doble intervención en la que se le escapó el “Uy” a Leo.

Leo Messi reacting to Houston’s goal! pic.twitter.com/UngWkIp4Ob — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 28, 2023

El Houston Dynamo capitalizó su control y se puso en ventaja con el gol de Griffin Dorsey a los 24 minutos. Sus ataques siguieron y a los 32 minutos hubo una clara falta en la que el juez no dudó en sancionar penal. Fue otra instancia que preocupó a Messi, que luego de tocarse la cabeza con la mano derecha volvió a poner cara de preocupación.

Amine Bassi tomó la pelota y ejecutó desde los doce pasos y logró ampliar la ventaja del Houston Dynamo. Su remate fue al medio y Callender estuvo cerca de poder desviar el remate y Messi se lamentó del tanto que no pudo evitar su compañero.

En el complemento el Inter Miami fue por el descuento y lo consiguió en el epílogo, en el primer minuto de los seis de tiempo adicional que dio el referí. El venezolano Josef Martínez acortó las diferencias y renació la esperanza para Las Garzas.

Aunque la mejor de todas las reacciones de Messi fue la del final, cuando Leonardo Campana tuvo el empate, pero la pelota quedó en las manos de Andrew Tarbell. En esa instancia Leo se tomó la cara y luego se tapó la boca, en un claro gesto de incredulidad.

Luego de ser baja este miércoles en esta final, ahora Messi buscará estar en condiciones para el encuentro del próximo sábado por la fecha 35 de la Major League Soccer (MLS) -también de local- ante New York FC, desde las 20.30. El objetivo del Inter Miami es poder ingresar en el repechaje para meterse en los Playoffs. Hoy se ubica a cinco puntos de Montreal, el segundo de los equipos que estaría jugando el desempate para poder acceder a la fase final.