Lionel Messi cerró un año soñado con un gesto tan humilde como especial, donde los integrantes del popular proyecto “Un Poco de Ruido” lograron cumplir el sueño de conocer al capitán de la Selección Argentina, llevándole como regalo la emblemática jarra que se convirtió en un símbolo de su programa.

Messi con la jarra de "Un poco de ruido".

En redes sociales, los músicos compartieron su emoción: “El mejor regalo de Navidad que nos podía tocar. Gracias, Leo, por abrirnos las puertas de tu casa. Tu manera de ser te hace aún más grande”.

El encuentro no solo selló un momento inolvidable para los creadores del fenómeno de cumbia, sino que también dejó un detalle que refleja la sencillez de Messi. Los músicos habían enviado un mensaje esperanzador para conocerlo: “Hola, Leo. Queremos hacerte llegar unos presentes, ya que nuestro mejor regalo fue que nos hayas empezado a seguir”.

La respuesta de “La Pulga”, fiel a su estilo, no tardó en llegar: “Mandá un par de jarras que quise conseguir y no pude. Igual, no hace falta, gracias de corazón”. Este diálogo culminó en el encuentro, donde Messi recibió la jarra y regaló palabras llenas de calidez y gratitud.

La conversación de Instagram de "Un poco de ruido" junto a Lionel Messi.

“Un Poco de Ruido” es mucho más que un fenómeno musical, ya que se convirtió en un puente emocional que conecta generaciones a través de la cumbia. Con un promedio de 80 millones de visitas mensuales y un reciente hito al agotar entradas en el Movistar Arena en solo cinco horas, este proyecto liderado por Juan Manuel Grossi (Pinky), Gonzalo Leonardo (DJ Pipo) y Damián Martínez (Damo) revivió canciones icónicas de décadas pasadas con un enfoque fresco y nostálgico. Su impacto llegó incluso a Messi, quien comenzó a seguirlos en redes, consolidando su relevancia cultural.