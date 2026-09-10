La Asociación del Fútbol Argentino trabaja en un plan para que Lionel Messi pueda despedirse de la Selección ante el público argentino, luego de haber anunciado el pasado 31 de agosto el final de su etapa con la camiseta albiceleste.

Según la información conocida, la intención de la AFA es proponerle que forme parte de la convocatoria para los próximos amistosos que se disputarían en territorio nacional durante la ventana internacional comprendida entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La idea contempla al menos dos presentaciones, una en el estadio Monumental de River y otra en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sin embargo, tanto la participación del rosarino como la programación definitiva de esos encuentros todavía deberán ser confirmadas.

El plan para despedir a Messi

La fecha FIFA permitirá disputar hasta cuatro amistosos, aunque la Selección Argentina tendría previsto jugar entre dos y tres encuentros preparatorios. Dentro de ese calendario, la AFA buscaría reservar dos partidos para concretar el homenaje a Messi.

La intención es que el histórico capitán pueda volver a vestir la camiseta nacional frente a los hinchas argentinos y cerrar formalmente su recorrido internacional dentro del campo de juego, después de más de dos décadas vinculadas al seleccionado mayor.

Los rivales tampoco están definidos oficialmente. Entre las posibilidades aparecen Burkina Faso y Benín, dos seleccionados africanos que podrían visitar Argentina durante esa ventana, aunque las negociaciones todavía no fueron anunciadas formalmente.

Burkina Faso aparece como una de las alternativas con mayor recorrido internacional. El seleccionado africano fue subcampeón de la Copa Africana de Naciones en 2013 y obtuvo el tercer puesto en la edición de 2017.

Benín, por su parte, tuvo una participación más limitada en el principal certamen continental africano. Disputó cinco ediciones y alcanzó los cuartos de final en 2019 como su mejor actuación hasta el momento.

En caso de concretarse el acuerdo, esos partidos servirían además como preparación para el nuevo ciclo competitivo de la Selección, aunque todas las miradas estarían puestas en la eventual presencia de Messi y en los homenajes previstos para reconocer su trayectoria.

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Una historia de más de dos décadas

El delantero debutó con la Selección Mayor en 2005 y construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia argentina. Fue capitán del equipo que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial, además de participar en numerosas Eliminatorias y Copas del Mundo.

La intención de la AFA es extender excepcionalmente esa historia por algunos encuentros más, pero para ello será necesaria la aceptación del propio futbolista. Hasta el momento, no existe una confirmación pública de que haya decidido modificar temporalmente el retiro anunciado.

Así, el posible regreso de Messi permanece como un proyecto en preparación. Si finalmente acepta la propuesta, Buenos Aires y Córdoba serían los escenarios elegidos para que pueda tener una última presentación ante el público argentino y recibir el reconocimiento de los hinchas de la Selección.