Lionel Messi confirmó este jueves que regresará a India después de 14 años para participar de una gira solidaria del 13 al 15 de diciembre y disparó el entusiasmo por allá. A través de su cuenta oficial de Instagram, el rosarino campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 publicó su participación en el GOAT India Tour 2025, un evento que promete ser una revolución tanto deportiva como cultural.

Allí, el ex Barcelona y PSG recorrerá las ciudades de Calcuta, Mumbai y Nueva Delhi durante esos días y contará con un cierre que tendrá el encuentro entre el capitán de la selección argentina y el primer ministro Narendra Modi.

“Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a eventos, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más… Las entradas van a estar solo en la app District. También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país. Gracias a The Satadru Dutta Initiative por hacer posible esta vuelta después de 14 años”, escribió en la descripción de la publicación anunciando el evento, acompañado de un flyer con las fechas de la gira.

El viaje tendrá inicio en Calcuta donde Messi protagonizará la “GOAT Cup” y el “GOAT Concert” donde compartirá el campo de juego con ídolos locales como Sourav Ganguly, Bhaichung Bhutia y Leander Paes.

Más adelante, el 10 dirá presente en la costa este para visitar Mumbai para compartir eventos acompañados por figuras como Shah Rukh Khan, Sachin Tendulkar, MS Dhoni. Por último, viajará a Nueva Delhi, lugar donde se estrenará una de las estatuas más grandes de Messi en el mundo.

Puede interesarte

Además, el rosarino también podría visitar india cuando la albiceleste dispute una serie de amistosos en la doble fecha FIFA de noviembre. Sin rivales confirmados, los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán en Kerala, ciudad del país asiático, y Luanda, capital de Angola.