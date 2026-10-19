El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento de la encuesta denominada BOAT. La iniciativa de la organización del Balón de Oro permite a los fanáticos votar por la mejor edición del premio de la historia, comparando las temporadas en las que diez figuras recibieron el galardón.

Según los resultados parciales, el premio obtenido por Cristiano Ronaldo en 2008 encabeza las preferencias con el 62% de los votos. En segundo lugar se ubica la consagración de Lionel Messi en 2012, con el 13%, mientras que el tercer puesto lo ocupa otro reconocimiento del capitán argentino, el de 2023, con el 9% de los votos.

La votación, que comenzó a principios de octubre, estará disponible hasta el 27 de octubre a las 00:00, hora de París. Para participar, los usuarios deben abonar un euro por cada voto y tienen la posibilidad de elegir a su futbolista preferido en distintas temporadas.

El liderazgo del delantero portugués se fundamenta en su campaña de 2008 con el Manchester United, año en el que conquistó la Premier League, la Champions League y fue el máximo goleador de la liga inglesa con 31 tantos. Por su parte, el año de Lionel Messi en 2012 quedó marcado por su récord de 91 goles en 69 partidos.

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Además de los dos protagonistas, la lista incluye a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. Todos ellos han sido galardonados en al menos dos ocasiones.

En la actualidad, Lionel Messi es el máximo ganador histórico con ocho trofeos, mientras que Cristiano Ronaldo suma cinco. Ambos mantienen además la meta de alcanzar los 1000 goles oficiales: el portugués registra 981 tantos en 1340 encuentros, mientras que el argentino acumula 936 goles en 1180 partidos.