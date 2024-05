La Met Gala reúne a algunos de los artistas más famosos del mundo para desfilar con diversos trajes y vestidos de la alta costura en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Se realiza cada primer lunes de mayo, con el fin de recolectar fondos para el Costume Institute del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

Esta vez el tema del evento más importante para la moda será "Bellas durmientes: el despertar de la moda" que abordará la sustenibilidad a través de un prisma muy particular. "Es básicamente una oda a la naturaleza", dice Andrew Bolton, curador en jefe del Costume Institute y principal responsable de esta idea.

Cuál es el dress code de la red carpet de la Met Gala

El dress code de la noche es Garden of time, el jardín del tiempo, una temática que invita a explorar la relación entre la moda y la sostenibilidad, fusionando la creatividad estética con la conciencia ambiental. Por eso, la naturaleza y las flores son protagonistas de esta alfombra roja.



Los mejores vestidos

Anna Wintour by Loewe en la Met Gala. Foto: Instagram. Chris Hemsworth by Tom Ford en la Met Gala. Foto: Instagram. Emma Chamberlain by Jean Paul Gaultier en la Met Gala. Foto: Instagram. Alexandra Kopelman by Emilia Wickstead en la Met Gala. Foto: Instagram. Tyla by Balmain en la Met Gala. Foto: Instagram. Bad Bunny con un diseño de Maison Margiela hecho a la medida en la Met Gala. Foto: Instagram. Ashley Graham by Ludovic de Saint Sernin en la Met Gala. Foto: Instagram.

Steven Yeun by Thom Browne en la Met Gala. Foto: Instagram. Jennifer Lopez con un diseños de Alta Costura de Schiaparelli en la Met Gala. Foto: Instagram. Jennifer Lopez con un diseños de Alta Costura de Schiaparelli en la Met Gala. Foto: Instagram. Jennifer Lopez con un diseños de Alta Costura de Schiaparelli en la Met Gala. Foto: Instagram. Zendaya by Maison Margiela Couture en la Met Gala. Foto: Instagram.

Lea Michele by Rodarte en la Met Gala. Foto: Instagram.

Jessica Serfaty Michel en la Met Gala. Foto: Instagram. Rebecca Ferguson con un diseño de Thom Browne en la Met Gala. Foto: Instagram. Matt Damon y su esposa argentina Luciana by Dior. Foto: Instagram. Alex Sharp by Balmain en la Met Gala. Foto: Instagram. Zoe Saldana by Chloé en la Met Gala. Foto: Instagram.

Mindy Kailing con un diseño de Gaurav Gupta en la Met Gala. Foto: Instagram. Jordan Roth con un diseño hecho a la medida de Valentino en la Met Gala. Foto: Instagram. Sarah Jessica Parker con un diseño de Richard Quinn en la Met Gala. Foto: Instagram. Sarah Jessica Parker con un diseño de Richard Quinn en la Met Gala. Foto: Instagram.

Omar Apollo by Loewe en la Met Gala. Foto: Instagram. Stray Kids by Tommy Hilfiger en la Met Gala. Foto: Instagram. Gigi Hadid by Thom Browne en la Met Gala. Foto: Instagram. Wisdom Kaye by Robert Wun en la Met Gala. Foto: Instagram. Eva Chen by Robert Wun en la Met Gala. Foto: Instagram. Nicholas Galitzine by Fendi en la Met Gala. Foto: Instagram. Rita Ora y Taika Waititi by Marni en la Met Gala. Foto: Instagram. Aya Nakamura by Balmain en la Met Gala. Foto: Instagram. Emily Ratajkowski by Versace en la Met Gala. Foto: Instagram. Greta Lee by Loewe en la Met Gala. Foto: Instagram. Dove Cameron y Damiano David by Diesel en la Met Gala. Foto: Instagram. Uma Thurman by Tory Burch en la Met Gala. Foto: Instagram. Hannah y Eddie Redamayne by Steve O Smith en la Met Gala. Foto: Instagram. Alexandra Daddario en la Met Gala. Foto: Instagram. Taylor Russell en la Met Gala. Foto: Instagram. Jessica Biel en la Met Gala. Foto: Instagram. Kris Jenner by Oscar de la Renta en la Met Gala. Foto: Instagram. Bruna Marquezine by Tory Burch en la Met Gala. Foto: Instagram. Demi Moore en la Met Gala. Foto: Instagram. Anok Yai by Swarovsky en la Met Gala. Foto: Instagram. Cynthia Erivo by Thom Browne en la Met Gala. Foto: Instagram. Ariana Grande by Loewe en la Met Gala. Foto: Instagram. Rauw Alejandro by Ludovic de Saint Sernin en la Met Gala. Foto: Instagram. Elle Fanning by Balmain en la Met Gala. Foto: Instagram. Amanda Seyfried by Prada en la Met Gala. Foto: Instagram. Kim Kardashian by Maison Margiela Couture en la Met Gala. Foto: Instagram. Rosalía by Christian Dior en la Met Gala. Foto: Instagram. Kendall Jenner by Givenchy en la Met Gala. Foto: Instagram. Donatella Versace junto a Jude Law y Andrew Scott. Foto: Instagram. Karol G en la Met Gala. Foto: Instagram. Da´Vine Joy Randolph by GAP en la Met Gala. Foto: Instagram. Naomi Watts by Balenciaga en la Met Gala. Foto: Instagram. Phoebe Dynevor by Victoria Beckham en la Met Gala. Foto: Instagram. Shakira by Carolina Herrera en la Met Gala. Foto: Instagram. Nicole Kidman by Balenciaga en la Met Gala. Foto: Instagram. Elizabeth Debicki by Christian Dior en la Met Gala. Foto: Instagram. Simone Ashley en la Met Gala. Foto: Instagram. Kylie Jenner en la Met Gala. Foto: Instagram. Doja Cat by Vetements en la Met Gala. Foto: Instagram. Dua Lipa by Marc Jacobs en la Met Gala. Foto: Instagram. Rachel Zegler en la Met Gala. Foto: Instagram. Lana del rey y Sean McGirr, director creativo de Alexander McQueen, en la Met Gala. Foto: Instagram. Naomi Campbell by Burberry en la Met Gala. Foto: Instagram. Pamela Anderson by Oscar de la Renta en la Met Gala. Foto: Instagram. Sidney Sweeney by Miu Miu en la Met Gala. Foto: Instagram. Cardi B en la Met Gala. Foto: Instagram. Sabrina Carpenter en la Met Gala. Foto: Instagram. Barry Keoghan en la Met Gala. Foto: Instagram. Amelia Gray by Undercover en la Met Gala. Foto: Instagram. Kaia Gerber by Prada en la Met Gala. Foto: Instagram. Gayle Rankin by Atelier Prabal Gurung en la Met Gala. Foto: Instagram. Karlie Kloss by Swarovski Gurung en la Met Gala. Foto: Instagram. Kerry Washington by Oscar de la Renta Gurung en la Met Gala. Foto: Instagram. El segundo look de Zendaya by Givenchy en la Met Gala. Foto: Instagram. Nicky Minaj by Marni en la Met Gala. Foto: Instagram. Laufey by Prabal Gurung en la Met Gala. Foto: Instagram. Brie Larson by Prada en la Met Gala. Foto: Instagram. Camila Morrone by Chanel en la Met Gala. Foto: Instagram. Camila Morrone by Chanel en la Met Gala. Foto: Instagram. Janelle Monáe by Vera Wang en la Met Gala. Foto: Instagram. Lewis Hamilton en la Met Gala. Foto: Instagram. Camila Cabello en la Met Gala. Foto: Instagram. Camila Mendes by Altuzarra en la Met Gala. Foto: Instagram. Taraji P. Henson by Simkhai en la Met Gala. Foto: Instagram.