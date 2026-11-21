Las fuerzas de seguridad de México capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI de Estados Unidos. El narcotraficante fue detenido durante un operativo realizado el viernes por la noche en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa.

El procedimiento también permitió arrestar a otros dos integrantes de su organización criminal: Germán, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José N., identificado como operador financiero del grupo.

La operación fue confirmada este sábado por la Secretaría de la Defensa Nacional de México y contó con la coordinación de organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses.

Sin embargo, el arresto provocó una violenta reacción de integrantes del narcotráfico en la región. Se registraron enfrentamientos armados, bloqueos de rutas y vehículos incendiados, mientras que las escenas de disparos en un estadio de béisbol generaron momentos de pánico entre los espectadores.

Un operativo de fuerzas especiales en Sinaloa

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, el procedimiento se realizó el 20 de noviembre mediante un despliegue conjunto de fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

Los efectivos localizaron a los sospechosos en una vivienda de Guasave y establecieron un dispositivo de seguridad para impedir posibles fugas o la llegada de refuerzos.

Durante el ingreso, los militares fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos. Una vez confirmadas las identidades de los detenidos, fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Ciudad de México, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

El balance oficial del operativo informó la muerte de cuatro integrantes del Ejército mexicano. Además, siete presuntos atacantes murieron y ocho personas fueron detenidas.

Bloqueos, vehículos incendiados y pánico en un partido de béisbol

La captura de “El Chapo Isidro” desencadenó una serie de hechos violentos en distintos puntos de Sinaloa.

Las autoridades reportaron bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. En algunos sectores se incendiaron vehículos para interrumpir la circulación y dificultar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante un partido de béisbol profesional en Guasave. Las detonaciones provocaron que los espectadores buscaran refugio y se agacharan para protegerse de los disparos.

La situación obligó a suspender el encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán. También circularon videos de camiones incendiados y enfrentamientos armados en las calles.

Ante la escalada de violencia, las autoridades activaron un plan antibloqueos y desplegaron efectivos para recuperar la circulación y proteger a la población.

Quién es “El Chapo Isidro”, uno de los más buscados por el FBI

Fausto Isidro Meza Flores es señalado como uno de los principales referentes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, con fuerte presencia en el estado de Sinaloa.

También era considerado aliado de la facción conocida como Los Mayos, enfrentada con otros sectores del Cártel de Sinaloa por el control territorial y las actividades del narcotráfico.

Estados Unidos lo buscaba por su presunta participación en operaciones de tráfico de drogas, entre ellas el envío de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana hacia ese país.

El FBI lo había incluido en su lista de los diez fugitivos más buscados y el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

En México, tenía una orden de captura por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, Estados Unidos había solicitado su extradición por asociación delictiva para distribuir estupefacientes en territorio estadounidense.

La cooperación entre México y Estados Unidos

La detención fue resultado de un trabajo coordinado entre organismos de inteligencia de ambos países, según confirmó el gobierno mexicano.

Desde Estados Unidos celebraron el resultado del procedimiento y destacaron el intercambio de información estratégica para localizar a uno de los principales objetivos del narcotráfico internacional.

La captura representa un golpe para la estructura criminal de los Beltrán Leyva, aunque también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en el equilibrio de poder entre las organizaciones que operan en Sinaloa.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mexicanas continuaban desplegadas en la región para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los habitantes.