Nahuel Alejandro Tagliaferro, un joven argentino de 25 años que vive en México y trabaja como cocinero, quedó en medio de una balacera cuando volvía a su casa y está grave. Su familia pide ayuda para traerlo de regreso al país y someterlo a la cirugía que podría salvarle la vida.

El dramático episodio ocurrió el pasado 21 de agosto frente a la puerta del bar Olimpo en Playa del Carmen, donde Tagliaferro se había instalado hace cinco años. Esa noche, como lo hacía habitualmente, el joven pasó caminando por ese lugar justo cuando un “soldadito” narco abrió fuego contra el local.

Tagliaferro quedó atrapado en la ráfaga de disparos, trató de tirarse al piso para protegerse, pero no logró salir ileso. Un proyectil impactó en su pie derecho y otro lo alcanzó en su pierna izquierda: este último fue el que le rompió su fémur y, al caer tan cerca de la arteria femoral, le produjo un aneurisma

El joven chef fue internado en el hospital de esa ciudad pero, al no ser ciudadano mexicano ni residente permanente, necesita volver a la Argentina para poder operarse. “Él no puede viajar solo, así que hay que ir a buscarlo o tiene que venir con alguien, y es un viaje de mucho dinero. Nosotros no tenemos recursos para un viaje así, entonces se nos ocurrió hacer una colecta para poder traerlo”, dijo Jonathan, su tío.

Según detalló el familiar, Nahuel sobrevive con un fierro que le colocaron externamente, que va desde la cadera hasta arriba de su rodilla para inmovilizar la pierna. No obstante, su vida sigue en riesgo y cada día que pasa la situación se agrava todavía más.

“Somos una familia de laburantes como todos. No tenemos esa cantidad de dinero como para viajar allá. Por eso le pedimos a todos los que se quieran involucrar que donen”, sostuvo por su parte la abuela de Nahuel. “Estamos desesperados”, agregó.