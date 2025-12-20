Un incidente inusual se registró la tarde del viernes en un vuelo que cubría la ruta Quintana Roo–Cancún, en México, luego de que un piloto protagonizara un presunto intento de secuestro de la aeronave, situación que terminó con su detención por las autoridades.

¿Por qué el piloto se encerró en la cabina?

De acuerdo con los primeros reportes, los pasajeros ya se encontraban dentro del avión, listos para el despegue, cuando el piloto fue notificado de su despido inmediato por parte de la aerolínea.

Tras recibir la notificación, el hombre se encerró en la cabina de mando, impidiendo momentáneamente la operación normal del vuelo y generando alarma entre la tripulación y los pasajeros. El incidente obligó a activar los protocolos de seguridad y retrasar la salida de la aeronave.

El piloto denunció presuntos incumplimientos laborales

Mientras permanecía en la cabina, el piloto comenzó a emitir mensajes a través del sistema de altavoces, en los que expuso lo que calificó como incumplimientos de la aerolínea, entre ellos, presuntos retrasos en pagos laborales.

Las autoridades intervinieron y el piloto fue arrestado sin que se reportaran personas heridas.

Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras que el caso continúa bajo investigación para determinar si existió un intento de secuestro aéreo o una protesta laboral que escaló a una situación de riesgo.