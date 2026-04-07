Un accidente en un juego mecánico en la feria de Ometepec, en el estado mexicano de Guerrero, dejó a cuatro jóvenes lesionados.

Las imágenes, que se viralizaron en Internet, muestran a una joven caer mientras la atracción estaba en movimiento y ser rescatada por personas desde el suelo.

#AlMomento | Un menor de edad fue el que causó el accidente en juego mecánico en al feria de Ometepec para después correr como se ve en el video.



Del menor ya es buscado al igual que sus padres para hacerlos responsables del accidente sin que hasta el momento se tenga datos de… pic.twitter.com/EnRcXIpytD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Según autoridades locales, el hecho habría sido provocado por un menor que manipuló el juego y luego huyó, mientras Protección Civil intervino y trasladó a dos de los heridos a un centro de salud.