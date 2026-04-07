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México: una chica cayó de un juego mecánico y fue rescatada en el aire
Un menor de edad habría sido el que causó el accidente en juego mecánico en al feria de Ometepec.
Un accidente en un juego mecánico en la feria de Ometepec, en el estado mexicano de Guerrero, dejó a cuatro jóvenes lesionados.
Las imágenes, que se viralizaron en Internet, muestran a una joven caer mientras la atracción estaba en movimiento y ser rescatada por personas desde el suelo.
Según autoridades locales, el hecho habría sido provocado por un menor que manipuló el juego y luego huyó, mientras Protección Civil intervino y trasladó a dos de los heridos a un centro de salud.
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