Una joven de 18 años murió tras salir despedida de un juego mecánico llamado “El Péndulo” en un parque de diversiones de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México.

El terrible accidente ocurrió el martes pasado, cuando una barra de seguridad se habría levantado mientras el aparato estaba en movimiento. La joven cayó desde varios metros de altura y sufrió heridas mortales. El episodio quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y es investigado por las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco. Según las imágenes que circularon en internet, el arnés que la sujetaba por los hombros y el torso se levantó, lo que habría provocado que se deslizara del asiento y cayera. En la caída, golpeó contra una estructura metálica antes de impactar contra el suelo.

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El juego continuó funcionando durante varios segundos, hasta que un encargado lo detuvo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Gabriela a un hospital, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

🚨 TRAGEDY IN MEXICO: 18-YEAR-OLD WOMAN DIES AFTER FALLING FROM AMUSEMENT PARK RIDE A fun-filled festival in Cabo San Lucas, Mexico, turned into a tragedy after 18-year-old Gabriela Rodríguez Tezoco died following a fall from a thrill ride known as “El Péndulo,” also called the Loop Fighter. The accident happened on the night of October 20, 2026, during the traditional Cabo San Lucas festivities. Videos recorded by people at the fair reportedly captured the terrifying moments when Gabriela fell from the ride while it was moving. Initial reports indicate that her shoulder-and-torso safety restraint appeared to rise, but investigators have not yet determined exactly what caused the accident. Emergency personnel rushed to help Gabriela, and she was transported by ambulance for medical treatment. Sadly, she later died from her injuries. Following the incident, authorities suspended the ride and ordered safety inspections of the other attractions at the festival. An investigation is underway to determine whether a mechanical failure, a problem with the restraint system, or another factor contributed to the tragedy. The incident has raised serious questions about amusement ride safety as Gabriela’s family, friends, and community mourn her loss. #MexicoNews #BreakingNews #AmusementPark #RideAccident #MightyNews — Mighty News (@Mighty__News) October 23, 2026

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo fallas en el sistema de seguridad o incumplimientos de los protocolos de funcionamiento.

Según la prensa local, especialistas en ingeniería y seguridad participan en las evaluaciones para establecer qué provocó la caída y verificar si el dispositivo reunía las condiciones necesarias para operar.

En un comunicado, la PGJE manifestó su compromiso de llevar adelante una investigación rigurosa, objetiva y transparente para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder.

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Tras la muerte de la joven, se suspendió el funcionamiento de “El Péndulo mientras avanzan las pericias. Además, se anunció que se inspeccionarán los demás juegos instalados en el predio para verificar su documentación y sus condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento de Los Cabos expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del caso.