La menor salió corriendo de un local y estuvo a punto de ser embestida por un auto, pero la reacción de Luiz Cruz fue clave para salvarla.

Un dramático episodio se vivió el domingo por la tarde en una avenida de Puebla, México, cuando una nena salió corriendo de un comercio directo hacia la calle y estuvo a centímetros de ser atropellada por un auto.

Pero en ese momento, Luiz Cruz, gerente del supermercado, advirtió el peligro y, con una reacción rápida, logró interceptarla antes de que la choque un auto. Toda la secuencia quedó registradapor una cámara de seguridad y se hizo viral.

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En diálogo con el sitio Milenio, Cruz explicó que al ver a la nena en peligro pensó en su propio hijo, de tres años, y que eso lo impulsó a actuar sin dudar. “Tengo un hijo de más o menos edad, tres años, y realmente el instinto de padre es lo que me hace accionar y generar esa acción, es un impulso de querer proteger a la niña de lo que le podría pasar”, contó.

Cruz precisó que el hecho ocurrió cuando ya estaba por cerrar su negocio y, por casualidad, se encontraba afuera. Esa coincidencia le permitió ver la situación y reaccionar a tiempo para evitar el accidente.

Un verdadero héroe.



Salvó a la niña.



Sucedió en México. pic.twitter.com/eRD7Or4Loo — FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) September 7, 2026

A poco más de un día del episodio, Luis Cruz admitió que todavía le cuesta dimensionar que salvó una vida. Sin embargo, dijo sentirse muy contento y que recién ahora, gracias a los mensajes y felicitaciones que recibe, empieza a comprender la importancia de su acción.

Su esposa, familiares y usuarios en redes sociales lo llenaron de elogios y agradecimientos.

Además, una vez pasado el susto, la familia de la nena se acercó para agradecerle personalmente por lo que hizo.

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Cuando volvió a su trabajo, sus jefes también lo felicitaron y le otorgaron un premio de 20.000 pesos mexicanos (unos 1200 dólares) “por su valiente y oportuna acción”. “¡Gracias por ser un gran ejemplo!“, decía el cheque que le otorgaron desde la empresa ”Super King, el rey del ahorro”.

Luis Cruz aseguró que volvería a actuar de la misma manera si la situación se repitiera, porque está convencido de que hizo lo correcto.

Sin embargo, aprovechó para pedirles a los padres que estén más atentos a sus hijos, sobre todo en zonas cercanas a avenidas o lugares peligrosos, ya que en cuestión de segundos puede ocurrir una tragedia.