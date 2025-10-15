En Chihuahua, México, el creador de contenido Franz Loewen Fehr, conocido en Instagram como @agromenon, participó en un festival por la llegada del otoño y publicó un video que generó gran repercusión en redes sociales. En las imágenes se observa cómo preparó un asado en una cosechadora John Deere S770.

La máquina, de color verde con detalles amarillos, fue modificada en la parte frontal. En el lugar del cabezal de corte colocaron parrillas metálicas y encendieron fuego con leña. Las cuchillas fueron retiradas para dar espacio a la estructura donde se asaron cortes de pollo, cerdo y carne vacuna. Al fondo se ve a las familias que asistieron al evento.

Puede interesarte

La John Deere S770 es un modelo de alta gama que se emplea para la cosecha de soja, maíz, trigo, girasol y cebada. En esta ocasión se destinó a una actividad recreativa durante el encuentro agrícola.

En su cuenta, Fehr publica videos sobre maquinaria, ferias rurales y tareas del campo. El registro del asado en la cosechadora se convirtió en uno de sus contenidos más difundidos, con miles de reproducciones y comentarios en pocos días.