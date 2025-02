La diva, que cumplió 98 años, festejó en la casa de su hija Marcela Tinayre junto a familiares y amigos.

"Es un día muy feliz", aseguró La Chiqui.

Su hija, sus nietos Nacho Viale y Juana Viale, su asistente personal, Elvira Huaraz, y grandes amigas como Teté Coustarot formaron parte del festejo.

Nacho llegó acompañado por su novia, Lucía Pedraza. Mientas que Juana dijo presente con su novio, Yago Lange, y su hija mayor, Ámbar de Benedictis.

También estuvieron presentes Susana Giménez, Mauricio Macri junto a Juliana Awada, el mediático abogado Mauricio D’Alessandro, el relacionista público Gabriel Oliveri, el diseñador Gino Bogani, Pablo Codevilla, Coca Calabró y la empresaria Claudia Álvarez Argüelles, entre tantos otros.

Puede interesarte

"Es un día muy feliz", dijo Mirtha al arribar a la casa de su hija para la celebración, luciendo un espectacular vestido de cristales color plata, diseñado por Claudio Cosano. "En casa no entrábamos, el año pasado estábamos muy ajustado. Y Juana me dijo de hacerlo acá. Espero que la pasemos todos bien", siguió la conductora, explicando por qué tomó la decisión de no realizar la reunión en su departamento, como lo hace habitualmente.

Rodeada de un gran número de periodistas, fotógrafos y un grupo de fans que la esperó con numerosos carteles y flores, Mirtha aseguró que el único deseo que pedirá será "tener salud".

"Por suerte la tengo, poder llegar... dos años más", siguió La Chiqui, dejando en claro su sueño de llegar al siglo de vida.

Luego, la cumpleañera aseguró que tiene la intención de seguir trabajando en su clásico programa en El Trece.

Minutos antes de comenzar el festejo, en su cuenta de Instagram, Mirtha compartió una foto de su look y expresó: "¡Estoy lista para celebrar!"

El menú de la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand constó de, en la recepción, finos canapés, seguidos por una entrada de burratina con prosciutto di Parma, confit de tomates y rúcula selvática.

De plato principal hubo dos opciones: un sofisticado risotto “Popeye” con espinaca o agnolottis rellenos de salmón con salsa de crema.

Puede interesarte

La cantante cordobesa Coky Ramírez tuvo la tarea de realizar un show durante la reunión.

Uno de los regalos más especiales que recibió en su día fue de parte de uno de sus grandes amores.

Desde Racing le enviaron una carta hermosa acompañada por una remera con el número 1 y la firma de Diego Milito, ídolo y actual presidente del club.

El saludo de Lionel Messi para Mirtha Legrand

En medio de su temporada en la MLS, Messi le envió un breve video con un saludo de cumpleaños a la diva.

"Hola Mirtha, quería estar presente en este día a través de este video, mandarte un saludo muy grande. Lo mejor en este nuevo año. Te mando un beso grande", dijo el 10 de la Selección Argentina.

Desde la cuenta de la diva en Instagram compartieron el saludo de Messi y reiteraron las ganas de todos de que visite a la conductora en su programa: "Muchas gracias @leomessi No te olvides que tenés un lugar esperándote en mi Mezaza!".

Ricardo Darín, Guillermo Francella, Guido Kaczka, Graciela Borges y Soledad Silveyra, entre otros, también le hicieron llegar su saludo de cumpleaños a Mirtha a través de un video.