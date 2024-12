La Nochebuena encontró a Wanda Nara en medio de un presente escandaloso. Guerra legal contra Mauro Icardi, denuncias contra la niñera que cuidaba a sus hijas, y el romance con L - Gante creciendo en medio de todo ese ruido mediático.

En ese contexto, había curiosidad y expectativa acerca de con quien iba a pasar el 24 a la noche. El misterio quedó rápidamente develado ya que la propia Wanda mostró imágenes de su celebración. Con sus tres hijos varones en Londres junto a su papá Maxi López y su actual mujer, Daniela Christianson y Francesca e Isabella con el papá, Mauro Icardi, Wanda decidió pasarla con L - Gante.

Incluso subió una foto con el cantante con la leyenda "Mi navidad feliz", mientras se daban un beso en el que él pareció poner más interés ya que ella parecía más pendiente de la foto que de los labios de su pareja. En otro video le puso "te amo, mi amor", mientras se los veia a ambos muy contentos y gritando "feliz navidad".

Más temprano había publicado un mensaje en sus redes deseándole Feliz Navidad a sus seguidores. "Les quiero desear muy feliz Navidad a cada uno de ustedes, para los que están hoy solos o en familia recuerden que el regalo más lindo es seguir en esta vida por más dura que a veces se ponga. Brindo por los que hoy trabajan, por los que están internados, por los que esté año no están, por los que no tienen donde ir y por los que pasaran en familia. Brindo por mi y por mis hijos que hoy no estarán conmigo pero que como mamá me ocupé de llevar a la casa de sus papás para que pasen una navidad hermosa. La navidad es eso compartir amor. Mi primera navidad sin hijos en mi mesa, es duro, pero estoy feliz por ellos

Gracias por el amor y los mensajes