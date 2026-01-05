Una reciente interacción entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity reavivó los rumores de romance que circulan desde semanas atrás tanto dentro como fuera del reality. Durante la emisión del domingo, los gestos entre ambos y las preguntas directas frente a cámaras mantuvieron el tema al centro de la atención.

Ambos han negado cualquier relación sentimental, asegurando que solo son compañeros. Sin embargo, las miradas cómplices, risas y actitudes durante el programa volvieron a alimentar el interés en sus vínculos.

En uno de los momentos destacados, Anderson preguntó a Lucas si estaría dispuesto a cederle su lugar en el balcón en caso de salvarse de la gala de eliminación. Lucas le tomó la mano y afirmó que sí lo haría, gesto que no pasó inadvertido para el público ni los presentes en el estudio.

Wanda Nara intervino, en tono de broma, y lanzó una pregunta directa: “¿Está confirmado?”. La conductora enseguida aclaró que lo preguntaba por los lugares en el estudio, aunque la pregunta dio espacio a un doble sentido en sus palabras. El clima distendido contribuyó a que los rumores dominaran la atención y provocaran risas entre los participantes.

Durante la misma emisión, Miguel Ángel Rodríguez expresó que él “se sacrificaría sin dudarlo y enfrentaría la gala de eliminación, porque por amor haría cualquier cosa”. Este comentario fue interpretado por varios como un guiño hacia la conducta observada entre Lucas y Anderson.

La tensión subió durante el anuncio del jurado, especialmente cuando el chef Germán Martitegui preguntó, entre risas, si Lucas “aceptaría darle su lugar a Eva en el balcón”. Aunque Lucas contestó afirmativamente, Martitegui aclaró de inmediato que el reglamento del reality no lo permite.

El jurado finalmente otorgó el delantal negro a Lucas, quien deberá enfrentar la próxima gala de eliminación, mientras que Chino Leunis logró asegurarse su permanencia fuera de peligro esa semana.

Pese a las negativas de los protagonistas, la complicidad exhibida y las interacciones públicas mantienen vivo el debate y la expectativa entre los seguidores del programa y del mundo del espectáculo.

El reciente intercambio en redes sociales entre Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a encender el foco mediático sobre los rumores de un posible romance. La publicación en Instagram donde el influencer posó en una terraza de Buenos Aires al atardecer, acompañada de la frase “Y si no es contigo no quiero a más nadie”, multiplicó la atención tras el comentario puntual de la modelo: “Mirá mi shippeo…”.

El ida y vuelta digital no se detuvo ahí. El youtuber le respondió a la modelo con un “Hola hermosa”, mientras otros usuarios se sumaron a la conversación con reacciones y bromas aludiendo a la química entre ambos. La dinámica en el perfil del influencer elevó el interés, que ya había crecido en torno a una eventual relación sentimental.

El alcance de la publicación, que en pocas horas superó 90 mil “me gusta”, atrajo también la atención de figuras públicas del ambiente y mantuvo expuesta la interacción entre ambos protagonistas. Ni Lucas ni Anderson aportaron declaraciones explícitas sobre el status de su vínculo, pero el juego público en redes sociales mantuvo activas las especulaciones.