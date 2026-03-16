Conocé los favoritos
Michael B. Jordan, Jessie Buckley y “Una batalla tras otra”, entre los grandes ganadores de los Oscar 2026
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premió a lo mejor de la industria.
Este domingo se llevaron adelante los Premios Oscar 2026, los galardones con los que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce lo mejor de la industria.
La ceremonia, que estuvo conducida por Conan O’Brien, no solo será recordada por las películas nominadas, sino también por ser la noche más custodiada de la historia de los premios.
Las autoridades policiales desplegaron un operativo de seguridad sin precedentes que incluyó francotiradores en las terrazas cercanas, cientos de patrulleros en la zona de los alrededores y más de mil agentes distribuidos en la alfombra roja para custodiar a las estrellas que circulen durante la noche.
Mejor película
Una batalla tras otra - GANADORA
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
El agente secreto
Valor sentimental
Sinners
Sueños de trenes
Mejor actriz protagónica
Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renata Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
Michael B. Jordan, Sinners - GANADOR
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
Mejor canción original
“Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
“Dear Me” de Diane Warren: Relentless
“I Lied to You” de Sinners
“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
“Train Dreams” de Sueños de trenes
Mejor película internacional
Valor sentimental - GANADORA
El agente secreto
Fue solo un accidente
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Mejor fotografía
Sinners - GANADORA
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor edición
Una batalla tras otra - GANADORA
F1
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Mejor sonido
F1 - GANADORA
Frankenstein
Una batalla tras otra
Sinners
Sirat
Mejor banda sonora
Sinners - GANADORA
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Mejor largometraje documental
Mr. Nobody contra Putin - GANADORA
Alabama: presos del sistema
Abrázame en la luz
Cutting Through Rocks
La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
All the Empty Rooms - GANADOR
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejores efectos especiales
Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
F1
Jurassic World: Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Mejor Diseño de producción
Frankenstein - GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Una batalla tras otra
Qué artistas fueron recordados en el “In Memoriam” de los Oscar 2026
Durante el tradicional segmento “In Memoriam”, la Academia recordó a las figuras del cine que fallecieron en el último año con un emotivo montaje de imágenes y música.
El homenaje incluyó a grandes referentes de Hollywood como Robert Redford, Catherine O’Hara, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner, entre otros artistas que dejaron una huella en la industria.
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Mejor guion original
Sinners - GANADORA
Marty Supreme
Sentimental Value
Blue Moon
Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
Una batalla tras otra - GANADORA
Hamnet
Sueño de trenes
Bugonia
Frankenstein
Mejor actor de reparto
Sean Penn por Una batalla tras otra - GANADOR
Stellan Skarsgård por Sentimental Value
Jacob Elordi por Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
Mejor cortometraje de ficción
En esta terna ocurrió algo inusual: hubo un empate y dos películas se llevaron el galardón.
The Singers - GANADORA
Two People Exchanging Saliva - GANADORA
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Mejor casting
Una batalla tras otra - GANADORA
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein - GANADORA
The Smashing Machine
Sinners
Kokuho
The Ugly Stepsister
Mejor vestuario
Frankenstein - GANADORA
Avatar: Fuego y cenizas
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor cortometraje animado
The Girl Who Cried Pearls - GANADOR
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan, por La hora de la desaparición - GANADORA
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Wunmi Mosaku, por Sinners
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
Elle Fanning, por Sentimental Value
En la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 se empezaron a repetir varios recursos de estilo muy claros. Aunque cada celebridad intenta destacar, los analistas de moda que están cubriendo la gala coincidieron en que hay algunas tendencias dominantes que se repiten en muchos looks.
Las repeticiones más claras en la gala fueron las transparencias, los famosos “naked dress”, corsets estructurados, colores vibrantes, detalles dramáticos (plumas o volumen) y un revival del glamour clásico.