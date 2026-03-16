Este domingo se llevaron adelante los Premios Oscar 2026, los galardones con los que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce lo mejor de la industria.

La ceremonia, que estuvo conducida por Conan O’Brien, no solo será recordada por las películas nominadas, sino también por ser la noche más custodiada de la historia de los premios.

Las autoridades policiales desplegaron un operativo de seguridad sin precedentes que incluyó francotiradores en las terrazas cercanas, cientos de patrulleros en la zona de los alrededores y más de mil agentes distribuidos en la alfombra roja para custodiar a las estrellas que circulen durante la noche.

Mejor película

Una batalla tras otra - GANADORA

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners

Sueños de trenes

EL MOMENTO DE LA NOCHE



Una Batalla Tras Otra gana El Oscar que hace que sea la primera película de Paul Thomas Anderson que gana este premio.



La cara de ilusion del director, como lo merecía.#Oscars pic.twitter.com/O7DRHOwqav — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) March 16, 2026



Mejor actriz protagónica

Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia



Mejor actor protagónico

Michael B. Jordan, Sinners - GANADOR

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Wagner Moura, El agente secreto

Michael B. Jordan's reaction to winning his first ever Oscar.



See the full winners list: https://t.co/2LO8EZrxyk pic.twitter.com/p4yQuQKf5n — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026



Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners



Mejor canción original

“Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“I Lied to You” de Sinners

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” de Sueños de trenes



Mejor película internacional

Valor sentimental - GANADORA

El agente secreto

Fue solo un accidente

Sirat

The Voice of Hind Rajab



Mejor fotografía

Sinners - GANADORA

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Sueños de trenes



Mejor edición

Una batalla tras otra - GANADORA

F1

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners



Mejor sonido

F1 - GANADORA

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Sirat



Mejor banda sonora

Sinners - GANADORA

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra



Mejor largometraje documental

Mr. Nobody contra Putin - GANADORA

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

La vecina perfecta



Mejor cortometraje documental

All the Empty Rooms - GANADOR

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness



Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners



Mejor Diseño de producción

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Una batalla tras otra



Qué artistas fueron recordados en el “In Memoriam” de los Oscar 2026

Durante el tradicional segmento “In Memoriam”, la Academia recordó a las figuras del cine que fallecieron en el último año con un emotivo montaje de imágenes y música.

El In Memoriam completo de Los Oscars.



El momento más emotivo de la noche, 10 minutos que merecen ser vistos una y otra vez.



Rob Reiner, Robert Duvall, Diane Keaton, Catherine O'Hara, Robert Redford, Val Kilmer... pic.twitter.com/W8CrvOhU5D — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) March 16, 2026

El homenaje incluyó a grandes referentes de Hollywood como Robert Redford, Catherine O’Hara, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner, entre otros artistas que dejaron una huella en la industria.

Puede interesarte

Mejor guion original

Sinners - GANADORA

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente



Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra - GANADORA

Hamnet

Sueño de trenes

Bugonia

Frankenstein



Mejor actor de reparto

Sean Penn por Una batalla tras otra - GANADOR

Stellan Skarsgård por Sentimental Value

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Mejor cortometraje de ficción

En esta terna ocurrió algo inusual: hubo un empate y dos películas se llevaron el galardón.

The Singers - GANADORA

Two People Exchanging Saliva - GANADORA

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama



Mejor casting

Una batalla tras otra - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Sinners



The full performance of “Golden” from ‘KPOP DEMON HUNTERS’ at the Oscars.



See the full winners list: https://t.co/2LO8EZqZIM pic.twitter.com/MuArqgIU27 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein - GANADORA

The Smashing Machine

Sinners

Kokuho

The Ugly Stepsister



Mejor vestuario

Frankenstein - GANADORA

Avatar: Fuego y cenizas

Hamnet

Marty Supreme

Sinners



Mejor cortometraje animado

The Girl Who Cried Pearls - GANADOR

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Three Sisters



Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, por La hora de la desaparición - GANADORA

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Wunmi Mosaku, por Sinners

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value

Elle Fanning, por Sentimental Value



En la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 se empezaron a repetir varios recursos de estilo muy claros. Aunque cada celebridad intenta destacar, los analistas de moda que están cubriendo la gala coincidieron en que hay algunas tendencias dominantes que se repiten en muchos looks.

Las repeticiones más claras en la gala fueron las transparencias, los famosos “naked dress”, corsets estructurados, colores vibrantes, detalles dramáticos (plumas o volumen) y un revival del glamour clásico.