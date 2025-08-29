El microcentro santafesino volvió a ser escenario de un hecho de vandalismo y robo. Esta vez, la víctima fue la tradicional vinería de Mario Bass, ubicada en Tucumán al 3000, a tan solo dos cuadras de la peatonal San Martín.

En horas de la madrugada del viernes, desconocidos rompieron una vidriera de 8 milímetros de espesor y aprovecharon para llevarse varias botellas de bebidas alcohólicas. No fue gran cantidad, pero sí mercadería de alto valor económico.

"Ya van entre 13 y 14 robos"

Mario Bass, propietario del local, recibió a El Litoral con un dejo de resignación y bronca. "Nos rompieron la vidriera, otra vez más. En los últimos 3 o 4 años tuve entre 13 y 14 robos. Es impresionante", relató.

El comerciante explicó que el daño trasciende lo económico: "Son pocas botellas, pero de mucho valor. Más que lo que se llevan, es la mala sangre, el mal momento. Ya no se puede exhibir nada porque donde pongo mercadería en la vidriera, rompen y se la llevan".

Estoy harto... ya nos robaron como 14 veces en los últimos años", dijo el comerciante. Foto: gentileza Mario Bass.

Zona insegura

El dueño de la vinería también advirtió que no fue el único ataque registrado en la cuadra. "Frente a mi local, donde hay una mercería, les barretearon la puerta de hierro, aunque no pudieron entrar. Y hasta en la iglesia de la zona hubo problemas. La inseguridad es total, estamos cansados de hacer denuncias", aseguró.

El local queda a tan sólo dos cuadras de la petaonal. Foto: Guillermo Di Salvatore

Bass reconoció que incluso su aseguradora ya no responde con la misma predisposición, debido a la reiteración de los hechos. "Es inútil, una fortuna gasté en rejas. Tengo toda la esquina enrejada, pero siempre encuentran la forma de dañarnos", expresó.

Con 30 metros de exhibición en vidrieras, el comerciante ahora evalúa no mostrar más productos en esas áreas, para no tentar a los delincuentes. "Lo único que me queda es cambiar el vidrio y seguir, aunque estamos agotados. Es más la impotencia y la angustia que lo que se pierde en mercadería", cerró.