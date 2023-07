Como es habitual y como influencer, Tamara Báez tiene como hábito compartir su día a día a través de sus redes sociales. Este fin de semana, la joven aprovechó para ir de compras con su hija Jamaica y redecorar su casa.

En las últimas horas, la exnovia de L-Gante compartió su felicidad por haber recibido su “autoregalo” de cumpleaños adelantado: un gran sillón negro. Luego, el día domingo, fue al supermercado y mostró las nuevas plantas que se llevó a su casa.

“Siempre quise un palo de agua y hoy lo tengo. Estoy feliz. También me compré otra planta que no sé qué es, pero me gusto. Es muy linda”, comentó entusiasmada en sus historias de Instagram, red social en la que acumula casi 500 mil seguidores y en la cual ha decidido borrar el historial de todas sus publicaciones.

Horas más tarde, Tamara mostró que ya le habían llegado el sillón y las sillas. Para lucirlas, las hizo posar a su hija de dos años y su pequeña perrita, Bandida. En la foto, la joven madre le dejó a su niña un gracioso mensaje. “Ojalá a estas sillas no las escribas como a las otras. Te amo”, expresó divertida.

El domingo pasado, el juez de garantías Gabriel Castro firmó la prisión preventiva para Valenzuela. Al día siguiente, el fiscal Raúl Villalba amplió su imputación a encubrimiento agravado porque se le encontró un celular robado y ahora, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la decisión de otorgarle una excarcelación extraordinaria. Con todo esto, el cantante seguirá preso, por ahora, en la DDI de Quilmes, aunque no se descarta que pueda ser llevado a un penal bonaerense.

La defensa de L-gante había solicitado la excarcelación ordinaria, cosa que le fue rechazada por el juez Castro. Luego de esa denegación, la fiscalía pidió la prisión preventiva, que luego fue confirmada por el mismo magistrado hace 48 horas. En paralelo, los abogados que representan al cantante pidieron la excarcelación extraordinaria, que se tramita por otra vía. Esa solicitud sí fue aceptada por el magistrado Castro, aunque como fue apelada por la fiscalía y la querella, quedó pendiente de la aceptación o no de la Cámara de Apelaciones, es decir un tribunal superior. Y la resolución fue negativa, por lo que el cantante continuará en prisión.

Según el fallo de 10 fojas de la Cámara al que accedió Infobae, firmado por los doctores Carlos Risuleo y Oscar Reggi, la posible libertad de L-Gante se ve impedida, básicamente, por la gravedad del hecho investigado, por las amenazas que sufre la víctima y por las otras causas que ya tiene el cantante. Además, Castro entiende que aun hoy persisten, aunque con menor peligrosidad, riesgos procesales como el entorpecimiento de la causa y el no apego al proceso por parte de L-Gante.

Por estas últimas razones, es que el magistrado dictó la prisión preventiva. Si bien desde la Justicia ya consultan sobre posibles cupos en penales bonaerenses, en su escrito el juez dejó abierta una pequeña puerta para una posible prisión domiciliaria. Esta cuestión se resolvería en pocos días. Así las cosas, en Socios del espectáculo (El Trece) registraron las imágenes de la llegada del cantante en las primeras horas del jueves a la fiscalía de General Rodríguez desde la DDI de Quilmes, donde se encuentra privado de su libertad. Allí se presentó ante el juez en la causa por el robo de un teléfono celular.