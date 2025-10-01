Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de lluvias a lo largo de todo el día.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 25º, bajando a 17° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1022.4 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 14° y una máxima de 27°. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con leve probabilidad de lluvias.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 29°. La jornada se presenta con cielo algo cubierto en la mañana y leve presencia de nubes en la tarde - noche.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 31°.