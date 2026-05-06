El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas en ascenso y condiciones que desmejorarán hacia la noche en la capital santafesina.

Desde las primeras horas del día, en la ciudad de Santa Fe, el cielo se mantiene mayormente nublado, en un contexto de alta humedad que ronda el 94%. La temperatura mínima se ubica en los 18°C, mientras que por la tarde se espera un ascenso hasta los 27°C, configurando una jornada templada a cálida para esta época del año.

El viento sopla del sector norte con velocidades entre 13 y 22 km/h, favoreciendo el ingreso de aire más cálido y húmedo a la región. Esta situación, según el organismo oficial, es clave para entender la inestabilidad que comenzará a gestarse hacia el final del día.

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Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre el 0 y el 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas en esas franjas horarias. Sin embargo, el escenario cambia hacia la noche, cuando la probabilidad de tormentas aisladas asciende a un rango de entre el 10 y el 40%.

Este aumento en la inestabilidad responde al avance de un sistema frontal que comenzará a afectar la región central del país, generando condiciones propicias para el desarrollo de lluvias y algunas tormentas de variada intensidad.

Si bien no se prevén fenómenos severos de forma generalizada, no se descartan chaparrones localmente intensos en cortos períodos, acompañados de actividad eléctrica.

Pronóstico extendido

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una continuidad de las condiciones inestables, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 22°C. Se espera un leve descenso térmico y cielo mayormente cubierto.

El viernes marcará un cambio más notorio: con el ingreso de aire más frío, la temperatura caerá de forma significativa, con una mínima de 8°C y una máxima de apenas 16°C. Este descenso estará acompañado por mejores condiciones del tiempo.

En tanto, el sábado continuará la tendencia otoñal, con temperaturas aún más bajas: mínima de 7°C y máxima de 15°C, en un contexto de mayor estabilidad atmosférica.