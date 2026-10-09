El futbolista Nicolás Hernández, de 29 años, protagonizó un grave accidente en Cali, Colombia, al caer un enorme árbol sobre su camioneta. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, en medio de fuertes lluvias y ráfagas de viento que azotaron la zona.

Pese a la violencia del impacto, el defensor se encuentra fuera de peligro y permanece bajo evaluación médica. Según informó el sitio Minuto 90, el jugador sufrió varios traumatismos, aunque los primeros controles médicos permitieron constatar que no tiene comprometidos sus órganos vitales.

Ante la gravedad del episodio, el club América de Cali dispuso una serie de estudios especializados para conocer en detalle el estado de salud del deportista. Los exámenes médicos buscarán descartar lesiones internas y determinar cuánto tiempo deberá permanecer alejado de la actividad profesional.

🚨🔴 ¡SE SALVÓ DE MILAGRO! Así quedó el vehículo de Nicolás Hernández, jugador de #América, tras sufrir un accidente mientras conducía, luego de que un árbol cayera sobre su carro 🚘 . El futbolista presenta algunos traumatismos y le realizarán exámenes médicos para evaluar su estado de salud. 🎥 créditos a quien corresponda. — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) October 9, 2026

El zaguero cuenta con pasado en el fútbol argentino, donde llegó en 2024 para sumarse a San Lorenzo. Tras disputar el primer semestre en el equipo conducido por el técnico Leandro Romagnoli, continuó su carrera en Banfield, club en el que permaneció durante un año antes de incorporarse a su actual equipo colombiano.