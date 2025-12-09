El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad. Las víctimas resultaron con golpes leves.

Un hombre y sus dos hijas se salvaron de milagro este jueves en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, tras ser embestidos desde atrás por una camioneta mientras descendían de su moto frente a un comercio para comprar agua.

El violento impacto dejó a las nenas de 5 y 9 años sobre la vereda, mientras que su papá salió despedido sobre el capó del vehículo, que se detuvo al chocar contra un árbol.

Puede interesarte

El accidente y el relato de las víctimas

El episodio ocurrió en la calle Miguel Cané 4800, cuando Axel, el padre, había detenido su moto para bajar a sus hijas frente al comercio. Solo la menor llevaba casco. Según contó, la camioneta los embistió desde atrás, y él terminó golpeando la cabeza y el brazo contra el capó antes de que el vehículo colisionara con un árbol, lo que, según describió, le salvó la vida.

⚠️ SE SALVARON DE MILAGRO: UN CONDUCTOR LOS ATROPELLÓ CUANDO ESTABA CON SUS HIJAS



Fueron embestidos por una camioneta fuera de control.



👉 Seguí en #BuenDíaA24

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/c5fRf1j7qw — A24.com (@A24COM) December 8, 2025

“Doy gracias a Dios que a mis hijas no les haya pasado nada. Es lo único que me importó en el momento”, relató Axel a A24, mientras describió la secuencia que él mismo calificó como “un segundo milagro”. Las nenas sufrieron golpes y, según el padre, presentan secuelas emocionales por el accidente.

Investigación y consecuencias

Según testigos, el conductor de la camioneta, dueño de un supermercado, afirmó que se le trabó el acelerador con la alfombra del vehículo, aunque luego dijo que fue un problema mecánico.

Puede interesarte

Axel, por su parte, denunció que el hombre estaba distraído con el celular y no intentó evitar el impacto: “No entiendo cómo no pudo girar el volante para otro lado”, afirmó.

La moto de Axel quedó inutilizable, y su trabajo con el vehículo se interrumpió. Por ahora, realiza entregas a pie para poder sostenerse. Las autoridades locales continúan investigando el incidente, mientras la familia intenta recuperarse del impacto físico y emocional del accidente.