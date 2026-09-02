A pesar del dramático episodio ocurrido en Nueva York, la víctima de 24 años llamada Thomas Fahmy no sufrió quemaduras o heridas graves.

Una impactante escena tuvo lugar el jueves en Staten Island, Nueva York, cuando un hombre de 24 años caminaba por la calle y fue golpeado por un rayo. El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que mostraron el momento del impacto y como después del accidente, la víctima se levantó y volvió a caminar para pedir ayuda.

El hombre llamado Thomas Fahmy, circulaba con un paraguas alrededor de las 16:30 por Todt Hill Road, cuando estaba a punto de subirse a su auto que estaba a pocos metros. En ese momento, fue alcanzado por un rayo mientras lloviznaba y cayó repentinamente al suelo.

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“Esta sensación de ardor tan intensa. Hormigueo, entumecimiento, dolor, dolor intenso en ambos pies”, expresó en diálogo con NBC News, al referirse a cómo sintió la descarga eléctrica. A pesar de eso, nunca perdió el conocimiento, por lo que logró ponerse de pie con mucho esfuerzo y acercarse a una casa para ser auxiliado.

🚨⚡️ IMPACTANTE || UN HOMBRE FUE ALCANZADO POR UN RAYO CAMINO AL DENTISTA



Un hombre de Staten Island fue alcanzado por un rayo mientras caminaba para asistir al dentista.



El impactante momento quedó registrado y el hombre sobrevivió al incidente. pic.twitter.com/B3SdgiCOZG — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) September 2, 2026

La vecina que lo ayudó, Stephanie Homan, contó desde su perspectiva el instante en el que Fahmy acudió a ella después del rayo: “Escuché, ‘Ayúdame, ayúdame’, así que corrí a mi puerta y lo vi en el suelo”. Rápidamente, fue trasladado al Hospital Universitario Northwell Staten Island, donde constataron que el hombre no sufrió quemaduras visibles ni heridas graves.

El viernes por la tarde, Fahmy recibió el alta médico con indicaciones de mantenerse hidratado y seguir una dieta específica. Más allá de unas pequeñas costras, el accidente no le provocó “nada, absolutamente nada”, según afirmó.

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Tras el dramático episodio, el hombre se mostró sumamente agradecido por lo bien que resultó todo y la ausencia de daños severos. “Solo para apreciar la vida, sonreír y respirar aire fresco de vez en cuando y no dejar que la vida te abrume”, dijo.

Por otro lado, Fahmy, que trabaja en la oficina de la política estadounidense Nicole Malliotakis, fue reconocido públicamente por la congresista a través de un comunicado en sus redes sociales. “Estamos agradecidos de que Thomas, miembro de mi equipo, esté vivo y bien tras ser alcanzado por un rayo la semana pasada. Agradezco al buen samaritano que corrió en su ayuda y al personal médico del Hospital Universitario de Staten Island que lo atendió”, escribió la legisladora.