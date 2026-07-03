Un impactante siniestro vial ocurrió en la tarde del jueves 2 de julio sobre la Avenida Islas Malvinas de Reconquista, a la altura del 1300, entre las calles Lucas Funes y San Lorenzo.

Tal como se puede observar en las imágenes registradas por una cámara de seguridad, el portón trasero abierto de un camión Iveco con batea, perteneciente al área de Servicios Públicos, enganchó a un automóvil Fiat Siena de color blanco que se encontraba estacionado al costado de la avenida.

Como consecuencia, el vehículo realizó un trompo y una bebé de un año de vida que se encontraba en su interior salió despedida y cayó sobre la calzada.

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Afortunadamente, la criatura rápidamente fue auxiliada, lo que evitó que otros vehículos que circulaban por la avenida pudieran atropellarla, en un hecho que pudo haber terminado en una tragedia.

Al momento del impacto, el dueño del auto y padre de la menor, Enzo Agustín Valenzuela, 27, se encontraba de pie con la puerta trasera abierta en el lado derecho del vehículo. De acompañante estaba Viviana Angélica Robles, 53, quien fue asistida por el servicio de emergencias 107.

En tanto, Valenzuela y la niña se trasladaron al hospital de forma particular.

El conductor del camión municipal, identificado como Adrián Marcelo Faccioli, 49, arrojó resultados negativos en el test de alcoholemia, al igual que Valenzuela.