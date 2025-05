Los hijos de Shakira, Milán y Sasha, debutaron como artistas musicales, y sorprendieron con un videoclip de la canción The One.

Milán y Sasha, de 12 y 10 años respectivamente, estuvieron presentes en la gala de la fundación Let It Beat, respaldada por Sony Music Latin, cuya misión es guiar y acompañar a artistas emergentes.

Los niños dejaron en claro que llevan el talento y la pasión por la música en las venas, y deslumbraron con una interpretación del tema The One, el cual pertenece a su álbum All For You.

La fundación Let It Beat se encarga de impulsar los talentos emergentes de niños entre 10 a 20 años con el programa Next Generation of Artist, y cuenta con el apoyo de Sony Music Latin.

Watch Sasha 🎤 & Milan 🥁 in their debut music video “The One” with the Let It Beat academy! https://t.co/nE7bhacsG0 pic.twitter.com/7KmkF8fcJO — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 11, 2025

Si bien los pequeños debutaron en el mundo de la música en 2023 cuando participaron de Acróstico, la canción de su mamá dedicada a ellos, esta fue su primera presentación como artistas independientes.

De esta manera, Milán y Sasha, los hijos de Shakira, sorprendieron con su facilidad para el canto y los instrumentos, y causaron furor en las redes sociales.