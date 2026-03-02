El presidente Javier Milei anunció el Congreso "más reformista de la historia para hacer frente a cualquier golpe político" y denostó la "herencia recibida" del peronismo al inaugurar el 144 período de sesiones ordinarias con un discurso que fue permanentemente interrumpido por sus cruces con la oposición.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, expresó Milei durante su encendido discurso ante la Asamblea Legislativa, flanqueado por los titulares del Senado, Victoria Villarruel, y de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el mensaje, transmitido por cadena nacional, el mandatario anunció que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria, para “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” al advertir que “necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”, además de “acuerdos comerciales que incluyen reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”.

En la misma línea, anticipó cambios en el Código Penal y aseveró que avanzará “sin pruritos” para lograr “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna de que “el que la hace la paga”.

Sostuvo que la Justicia “también tiene que ser transformada” porque en su gestión se implementó el sistema acusatorio “en el 65% del país” y se logró que los juicios “que antes llevaban años hoy se definen en días”.

En cuanto a la educación, aseguró que se “necesita” reformar la inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

También se refirió al fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar y sostuvo que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”.

“Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, subrayó.

En ese aspecto, convocó a “abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”.

Milei había advertido además que “se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él determinará el futuro de nuestro país”, razón por la que llamó a “crear el siglo de las Américas” al ponderar su alianza con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again", arengó el mandatario.

Fuertes críticas a la oposición

En sus múltiples cruces con la oposición peronista, acusó a Unión por la Patria (UxP) de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario.

En otro pasaje de su discurso, les espetó: “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar".

"¡Manga de asesinos y chorros, vengan a explicarme qué pasó con Nisman!”, dijo en otro intercambio y acusó al kirchnerismo de haber firmado un memorándum con Irán, el país que “metió dos bombas" en la Argentina, en referencia a los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA, por lo que le pidió a ese sector político “venir a explicar qué pasó” con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Y en otro de sus cruces, acusó al diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño de “no representar más que al 5 por ciento”.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, le espetó el mandatario a Del Caño.

Como parte del mismo cruce, definió a la diputada Myriam Bregman, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.

"La malaria se ha terminado y la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado", dijo en referencia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, y afirmó que "tenemos el congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”.

Sobre ese punto, dedicó una crítica velada a Villarruel al afirmar que tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre "opositores y propios soñaron con el sillón de Rivadavia".

Por otro lado, recordó que no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”.

“El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, dijo y añadió que "los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta".

"La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, inquirió

Milei sostuvo que “para este Gobierno la respuesta es no” y agregó que “la industria nacional subsidiada deja en claro” que muchos empresarios “son cómplices del saqueo de los argentinos”.

Lo escucharon los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaroya (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Valdés y Elías Suárez (Santiago del Estero), entre otros funcionarios y dirigentes.