Tras el traslado del sable corvo de San Martín, el presidente Javier Milei participó este sábado. del acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo.

La reliquia fue la protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza esta tarde en el Campo de la Gloria. Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

Javier Milei le entregó el sable corvo a los granaderos pic.twitter.com/Xvp6fQWsjl — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) February 7, 2026

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se esperaba que entre 30 y 40 granaderos a caballo recreen la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.

La expectativa era tal, que se esperaba la presencia de más de 60.000 personas.