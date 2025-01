El presidente Javier Milei ha ordenado revisar la custodia que el Estado argentino otorga a Fabiola Yañez en España, tras la viralización de un video que la muestra celebrando el Año Nuevo en Madrid. El jefe de Estado le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que elabore un informe sobre el servicio de seguridad que recibe la ex primera dama, quien se encuentra protegida por efectivos de la Policía Federal, por disposición de la Justicia argentina.

La polémica comenzó luego de que se difundiera un video en la red social X, donde se veía a Yañez celebrando la llegada del 2025 en un exclusivo restaurante de la capital española. Las imágenes generaron críticas entre los usuarios, quienes cuestionaron la custodia que sigue recibiendo la ex primera dama, destacando el costo de su protección en el extranjero.

El presidente Milei calificó como un “sinsentido” que el Gobierno continúe brindando protección especial a Fabiola Yañez, sobre todo cuando el Poder Judicial justificó la custodia por amenazas de su ex pareja, el expresidente Alberto Fernández. Yañez había denunciado a Fernández por violencia de género, lo que había motivado la orden de protección.

En sus declaraciones, Milei expresó: “Le pedí a la Ministra de Seguridad que eleve un informe a la justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente”. Afirmó además que esperaba que la Justicia evaluara positivamente su solicitud y subrayó: “Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”.

El presidente también aprovechó para reiterar que la gestión de los recursos del Estado debe enfocarse en el bienestar de la sociedad en su conjunto y no en privilegios para quienes ocupan cargos públicos. La controversia sobre la custodia de Fabiola Yañez sigue generando debate, mientras la investigación sobre los costos y la justificación de la seguridad continúa.