Cientos de personas se congregaron este jueves en el paso fronterizo de Bab Sebta, entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, tras la difusión en redes sociales de informaciones que apuntaban a un supuesto acceso más fácil al territorio español, mientras España y Marruecos acordaron el retorno urgente de los migrantes que cruzaron de forma irregular.

Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y al menos diez personas migrantes murieron en el mar. La jornada se suma a diez días de presión migratoria sostenida, con entre 1.500 y 2.000 entradas irregulares previas, según datos del Gobierno ceutí.

La situación desbordó a las fuerzas de seguridad en el lado español. Un cordón policial establecido a primera hora de la tarde fue retirado ante el volumen de llegadas, y los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad. Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para frenar el paso, mientras que la Guardia Civil recuperó los cuerpos de nueve personas que murieron ahogadas al intentar cruzar a nado.

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El gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejército en la frontera. España y Marruecos acordaron “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible” de los migrantes. Esta crisis también ha generado reacciones internacionales: Italia propuso cerrar el espacio Schengen a España y la Casa Blanca atribuyó la situación a las “políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Pedro Sánchez.

🇪🇸🇲🇦 | Miles de migrantes han cruzado sin control la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta.



Desbordadas, las fuerzas del orden han abierto las verjas para evitar movimientos de masas. pic.twitter.com/Fve81uU2bP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

Refuerzan las fronteras

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado el dispositivo desplegado en Ceuta la crisis migratoria con el apoyo de 98 nuevos efectivos de la Guardia Civil, aumentarán el despliegue de la Policía Nacional hasta llegar a 225 efectivos para de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), un helicóptero, el buque ‘Duque de Ahumada’ y otros medios marítimos y aéreos.

Según ha informado este viernes el Ministerio del Interior, en el caso de la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación.

🇪🇸🇲🇦

Espagne: Des Marocains continuent d'affluer vers Ceuta, l'enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc. Des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des familles, des femmes. Tous veulent rejoindre l'Espagne.



L'armée espagnole n'intervient pas. pic.twitter.com/z4WLx2obm1 — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 31, 2026

Asimismo, los efectivos de la UIP y de la UPR destinados en Ceuta doblarán turnos mediante la realización de jornadas extraordinarias. Al dispositivo se incorporaron este jueves tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla y, en los próximos días, se sumarán efectivos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar un despliegue de 225 agentes dedicados específicamente a tareas de seguridad ciudadana.

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Víctimas fatales

El recuento de víctimas mortales en la frontera de Ceuta continúa en aumento. Hasta el mediodía de este viernes, las fuerzas de seguridad habían localizado a 27 personas fallecidas, la mayoría por ahogamiento al intentar cruzar a nado el espigón fronterizo de El Tarajal, según fuentes policiales.

Los servicios de emergencia mantienen activo un operativo de búsqueda en las aguas cercanas a la frontera. La Guardia Civil ha desplazado a Ceuta dos grupos de buceadores, integrados por ocho agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) con base en Andalucía.