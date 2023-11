Este jueves la modelo Milett Figueroa estuvo como invitada a Noche al Dente (América TV) y reveló qué le cocinó Marcelo Tinelli y cuál es la canción que le recuerda a él.

El conductor Fer Dente le preguntó, en la sección 'Por sí o por no', si ya le cocinó el presentador del Bailando 2023. "¿Ya te cocinó Marcelo?", quiso saber el actor. "Sí, una pastita", contó la peruana. "¿Pero él? ¿O con ayuda?", le preguntó. "No, él", le respondió. "¿Amasando?", indagó Dente. "Una buena pasta", afirmó.

Más adelante, en el El disco de tu vida, Milett confesó que la canción Un finde, de Ke personajes, FMK y Big One le hace acordar a su llegada a la Argentina. "También me hace acordar a la primera vez que tuve la conexión con Marce", expresó.

Acto seguido, recordó cuándo se dio cuenta de que empezó a sentir algo por Marcelo. "Yo no suelo ponerme nerviosa cuando entrevisto a alguien o hablo con alguien. Tenía que entrevistarlo un poco, porque iba a mandar esas imágenes a Perú, estoy trabajando con un canal allá. Y no sé, empecé a preguntarle algunas cosas y me empecé a poner muy nerviosa, y me pareció rarísimo porque no entendía por qué, y luego lo fui entendiendo", sostuvo.