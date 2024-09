La cantante Miley Cyrus ha sido demandada por la plataforma de derechos musicales Tempo Music por presuntamente copiar elementos de la canción "When I Was Your Man" de Bruno Mars en su éxito "Flowers".

La demanda, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, alega que Cyrus y sus coautores, Gregory Hein y Michael Pollack, explotaron sin autorización varios elementos melódicos, armónicos y líricos de la canción de Mars.

Según la demanda, "Flowers" replica numerosos elementos de "When I Was Your Man", incluyendo el diseño del tono y la secuencia de la estrofa, ciertos compases del estribillo y acordes específicos. Tempo Music considera "innegable" que "Flowers" no existiría sin la canción de Mars, debido a las grandes similitudes entre ambas grabaciones.

La demanda también cita a distribuidoras como Apple y Sony Music, así como a grandes superficies como Target y Walmart, por difundir el hit de Cyrus. La cantante lanzó "Flowers" en enero de 2023 como parte de su álbum "Endless Summer Vacation".

Tempo Music, fundada en 2019 y asociada con Warner Music, busca una indemnización por daños y perjuicios y solicita que se deje de distribuir "Flowers" y que Cyrus no vuelva a interpretarla en público