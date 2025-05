Militta Bora encendió las alarmas recientemente tras publicar un preocupante mensaje sobre su salud en la red. Este miércoles 21 de mayo, la cantante decidió ponerse en contacto con A la Tarde y dar más detalles de su recuperación y sus síntomas.

"A mí me diagnosticó la 'enfermedad espiritual incurable' el padre Gabriel Amorth, que fue el último gran exorcista del vaticano", comenzó la artista en el ciclo de América TV y sumó: "Yo estuve a punto de hacerme electroshock de la desesperación del malestar".

"Solamente Dios y Jesús lo pueden curar, es el proceso que estoy haciendo ahora, que estuve en Roma en las 7 iglesias papales", detalló Milita Bora y agregó:"Leí un montón de casos y maleficios". Además, la cantante preocupó al contar al aire: "Mirá lo que siento es una agonía al despertarme, a la noche tengo mucho miedo, siento el cuerpo podrido, sucio, como si no fuera yo. Ahorcamiento, como demencia, como si hubiera sido sepultada".

"Esto me cortó todo, sexualmente, las sensaciones, el sabor de las comidas, la música hasta la naturaleza", continuó en A la Tarde la cantante y sumó: "Empecé en octubre con síntomas aislados y en noviembre ya estaba completamente en cama".

Además, Militta Bora reveló que está grabando un documental sobre lo que vive: "Estoy haciendo un documental, estoy registrando todo este proceso de liberación", y agregó: "Fue lo más fuerte de mi vida, me la paso llorando todos los días". Por último, la joven reveló que alguien le deseo el mal: "Le puede suceder a cualquiera, claramente fue alguien que no me conoce, muy oscuro, siniestro y con envidia. Terminó siendo el peor año de mi vida. Lo hacen las personas", y cerró: "Ahora voy a ir a ver a otro exorcista, para mí el mensaje es que cuanto sientan estas cosas siempre vayan a la iglesia. Hoy en día hay mucho prejuicio, pero siempre hay grupos de liberación".