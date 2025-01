El dramático rescate de Milky Dolly, reconocida influencer, conmocionó a sus seguidores luego de que fuera sacada del Río Coronda por personal policial de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. La joven oriunda de la Ciudad de Buenos Aires relató a través de TikTok los momentos de terror que vivió cuando su kayak se dio vuelta en medio del río.

“Casi me ahogo, literalmente”, confesó Dolly en un video dirigido a sus seguidores, donde detalló el angustiante momento. La influencer explicó que no sabe nadar bien y que, tras caer al agua, tuvo que nadar desesperadamente hasta alcanzar la vegetación ribereña para aferrarse y no hundirse.

“Yo estaba en el medio del río, donde ya no podés hacer pie y yo no sé nadar muy bien. Se dio vuelta el kayak, me caí, y no es posible darlo vuelta tan fácilmente. Nadé como pude hasta la orilla, casi me rindo, pero dije: no, soy una Pop Star, yo sé lo que me espera”, relató emocionada.

MILKY DOLLY casi se ahoga en un rio

Un policía la rescató porque empezó a gritar y pedir ayuda. pic.twitter.com/ijAFt7uw2Z — belén (@tostibelen) January 4, 2025

El rescate no fue sencillo. Dolly quedó atrapada entre ramas y camalotes cerca de un barco arenero abandonado. En estado de pánico y pidiendo ayuda con desesperación, finalmente fue rescatada por las autoridades.

En su interacción con los seguidores, la influencer respondió a una de las preguntas más recurrentes: cómo se siente sobrevivir a la muerte. “Se siente raro, me estaba por ir, pero dije no, me quiero quedar para cumplir eso que tanto quiero”, expresó conmovida.

El episodio dejó una profunda enseñanza tanto para Milky Dolly como para su audiencia, quienes rápidamente llenaron las redes de mensajes de apoyo y alivio por el desenlace positivo de la situación.