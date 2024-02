Jorge Chantiri es propietario de un conocido negocio mayorista de artículos regionales. Tiene su local central en la ciudad de Santa Fe, desde donde provee mates, bombillas, portatermos, cuchillería y otros elementos a negocios minoristas de toda la zona. Esta semana, delincuentes lograron ingresar a una casa que utiliza como depósito y se llevaron un importante botín en mercadería.

“Esta es zona liberada. La gente del barrio está conmovida con lo que está pasando. Hay una ola delictiva terrible, pero nadie hace la denuncia. Enfrente hay un consultorio al que le robaron las manijas de bronce, a un auto lo incendiaron primero y le robaron cosas al otro día… después le volvieron a prender fuego. A una verdulería le robaron un cajón y tuvieron que intervenir los vecinos que le dieron una golpiza al ladrón. Nada de eso se denunció. Estamos hablando de un lugar que queda a cinco cuadras de la peatonal. Esta parte de la ciudad era tranquila. Cuando éramos chicos salíamos a la vereda a comer con el televisor y no pasaba nada. Eso era algo muy común. Todos lo hacíamos. Hoy estamos todos encerrados y los delincuentes caminando muy tranquilos en la calle. A todos los vecinos les ha pasado algo en estos tiempos”, se lamentó el comerciante.



El robo al depósito -que está ubicado en calle Lisandro de la Torre al 3200, en zona céntrica de Santa Fe, detrás del Hospital José María Cullen- ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. “Es mi casa materna, donde guardo mercadería. Un vecino me llamó para avisarme que había una ventana abierta y el vidrio estaba roto”, contó.

Los malvivientes se habían llevado aproximadamente 3 millones de pesos en artículos, fundamentalmente mates y sets para asadores. Seguramente cargaron todo en bolsas de consorcio que había en el lugar y desaparecieron tras el hecho.

“Algo que me llamó la atención es que el lugar cuenta con alarma, pero al llamar a la empresa que presta el servicio me confesaron que hacía tres días que no se reportaba señal en ese inmueble. Me pareció muy sospechoso, porque cuando hay una irregularidad así siempre se comunicaban inmediatamente antes, aunque sea a la madrugada. En esta oportunidad, no lo hicieron. Después negaron todo esto y me aseguraron que la falla estaba en un sensor, pero todo es muy raro”, manifestó Chantiri.

“Yo hice la denuncia por el robo en la Seccional 4ª, pero hasta ahora no hemos tenido muchos resultados. Ni siquiera estuvieron los peritos para buscar huellas”, se quejó.