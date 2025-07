El escándalo entre Mauro Icardi y Natasha Rey no para de crecer. Tras la contundente desmentida del futbolista, la modelo uruguaya redobló la apuesta en sus redes sociales, donde lo apodó “micro pene” y amenazó con publicar imágenes íntimas. Además, no dudó en lanzar duras críticas contra Eugenia "la China" Suárez, actual pareja del jugador, a quien tildó de “rompehogares”.

En una serie de historias subidas a Instagram y replicadas por Juariu, Natasha ironizó sobre la situación y anticipó: “En breve muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste”. Luego, añadió con sarcasmo: “Dénme un segundo que tengo que atender a mi hijo, viste... no me llamo (emoji de bandera de China). Primero lo importante, después los mini penes. Ya vengo. Que disfrute la cornuda”.

Como si fuera poco, la vedette compartió una imagen de la China Suárez con un emoji de payaso tapándole el rostro y el mensaje: “¡Para vos, rompehogares!”. Por último, deslizó una supuesta intimidad sobre Icardi: “Contame... ¿no tiene un arito en forma de argolla en el ‘Pepito’? Tú sabes que sí y yo también”. La guerra mediática, lejos de calmarse, suma capítulos cada hora.