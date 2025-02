El romance entre China Suárez y Mauro Icardi sigue generando revuelo. Mientras disfrutan de su estadía en Turquía, la actriz compartió en redes sociales un emotivo mensaje para el futbolista, desatando una ola de comentarios divididos entre elogios y críticas.

A través de su cuenta de Instagram, Suárez publicó un carrusel de imágenes en el que mostró distintos momentos de su viaje por Estambul. “Qué ciudad tan increíble, me queda mucho por conocer. Y vos, qué decirte… @mauroicardi, te quiero para siempre. La vida con vos es mucho más linda”, escribió junto a las fotos, que rápidamente se llenaron de reacciones.

Las imágenes reflejan su viaje desde diferentes ángulos: en algunas se los ve en una lujosa limusina con techo estrellado, en un exclusivo restaurante brindando con copas de licor y disfrutando de un menú sofisticado. También incluyó postales de sitios emblemáticos como la Basílica de Santa Sofía y el Gran Bazar, donde exploró la cultura local.

Sin embargo, más allá del romanticismo, la polémica no tardó en llegar. Mientras algunos seguidores celebraron su amor, otros no dejaron pasar el escándalo del Wandagate y le dedicaron comentarios punzantes como: “Te quiero hasta que me guste otro casado” o “Siempre soñó con la vida de Wanda y se la sacó”. Ante la avalancha de críticas, la actriz decidió restringir la sección de comentarios.

Puede interesarte

Lejos de las opiniones ajenas, la pareja sigue disfrutando sin ocultarse. Entre paseos, cenas de lujo y demostraciones de amor en redes, Suárez e Icardi dejan en claro que su relación avanza firme, sin importar las miradas que siguen atentas cada uno de sus pasos.