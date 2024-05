A solo dos meses de convertirse en marido y mujer, Oriana Sabatini y Paulo Dybala continúan destacándose tanto en sus carreras como en eventos internacionales. Tras la romántica propuesta en la Fontana di Trevi en Roma, la pareja está afinando los últimos detalles de su boda, que se celebrará en Buenos Aires con 300 invitados. Sin embargo, entre los preparativos, partidos y compromisos laborales, los enamorados encontraron tiempo para viajar a Francia y deslumbrar en la alfombra roja del Festival de Cannes.

🔝Dybala y Oriana en la alfombra roja del festival de Cannes pic.twitter.com/dNiDNCXgVf — Diario Olé (@DiarioOle) May 21, 2024

El campeón del mundo lució impecable con un elegante traje negro con recortes a cuadros y una camisa blanca abotonada hasta arriba, mientras que la influencer se robó todas las miradas con un espectacular vestido verde de estilo sirena.

El diseño, de la firma Sophie Couture a cargo de Gunel Babayeva, presentaba un escote recto y estaba completamente bordado con lentejuelas y piedras en tono esmeralda, recreando las características escamas de una sirena. Sabatini completó su look con lujosos accesorios brillantes, incluyendo pendientes, un brazalete y su anillo de compromiso. Optó por un peinado "clean look" con el cabello recogido en un rodete alto y un maquillaje que acentuaba su mirada con un profundo delineado y mucha máscara de pestañas.

Paulo dybala y oriana sabatini pic.twitter.com/z6lDy228kP — dybalaph21 (@dybalapho21) May 20, 2024

“Voy a spamear porque uno no pasa por Cannes todos los días”, expresó la influencer en sus redes sociales, donde compartió no solo fotos de su paso por la alfombra roja, sino también de los momentos previos mientras se preparaban en el hotel. La pareja realizó una mini sesión de fotos en su habitación y Oriana no dudó en tomarse la tradicional foto frente al espejo del baño antes de salir.

El paso de la aclamada pareja por Cannes no pasó inadvertido. Personalidades como Jimena Barón, Zaira Nara, Julieta Nair Calvo y su propia madre, Catherine Fulop, no dudaron en halagar y elogiar su look. También recibieron elogios de sus amigas cercanas de la selección argentina, Camila Galante y Jorgelina Cardoso. Sus fans llenaron la publicación de comentarios positivos como “Sos una sirena”, “Genios, los dos impecables”, y “La más diosa”.

lo que son estas fotos de oriana sabatini y paulo dybala por favor, los amo pic.twitter.com/NqqRuhAD6h — Mᥱᥣ 12/11 (@perfectIycmiIa) May 20, 2024

Oriana Sabatini y Paulo Dybala han consolidado su lugar como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y del deporte desde que comenzaron a salir en 2018. Después de que ella se instalara en Italia con él, su relación ha seguido creciendo, culminando en la emocionante propuesta en octubre del año pasado que revolucionó las redes sociales. Ahora, mientras se preparan para su gran día el 20 de julio, continúan deslumbrando en cada evento que asisten, demostrando que son una pareja hecha para brillar tanto dentro como fuera de las canchas y escenarios.