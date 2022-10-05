La emblemática conductora recordó el profundo amor que el mítico periodista tenía por Mónica Cahen D’Anvers.

Mirtha Legrand mostró su pesar por la muerte del querido periodista César Mascetti, quien falleció en San Pedro a los 80 años tras atravesar una enfermedad que padecía desde hace un tiempo. La conductora recordó el inmenso y profundo amor que él tenía con Mónica Cahen D’Anvers.

Consultada por el periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen, Mirtha Legrand dijo tras la muerte de César Mascetti: “Me impresionó mucho, era un personaje encantador. Estuvimos en el Trece muchos años también con Mónica. Inclusive en algunas vacaciones mías en reemplazo de los almuerzos”, empezó diciendo la diva al recordar al legendario conductor de Telenoche.

“Su gran amor fue Mónica”, aseguró. Y lamentó arrepentida: “Las veces que he hablado con Mónica le prometía que iría a visitar a su propiedad, y lamento tanto no haberlo hecho cuando estaban los dos, en medio de sus naranjas y duraznos maravillosos”. “En fin, no hay que dejar pasar, hay que pasarlo, se fue ese sampedrino encantador”, afirmó La Chiqui.

Por último, la conductora de El Trece le envió un beso a Mónica Cahen D’Anvers. “Va a ser muy duro para ella”, reconoció. “Como yo digo siempre, la vida está hecha de presencias y no de ausencias”, agregó. “QEPD, para él todo honor y toda gloria”, dijo Mirtha.

El martes 4 de octubre, se conoció la muerte el periodista sampedrino César Mascetti, leyenda del periodismo e histórico conductor de Telenoche (El Trece), a los 80 años de edad.

Apenas pasadas las 13 horas, Sandra Borghi y Luis Otero confirmaron la noticia del fallecimiento de César Mascetti, que fue dada a conocer por la Municipalidad de San Pedro a través de un comunicado oficial.

“La Municipalidad de San Pedro comparte con gran tristeza el fallecimiento del periodista César Mascetti. Su enorme trayectoria en los medios de comunicación, su historia ligada a la prensa sanpedrina a través del periódico de su padre, El Independiente, y su vínculo con la producción de la zona a través de La Campiña, son solo algunas de las razones por las que su figura es parte de la historia de los sanpedrinos”, reza el texto compartido.

De acuerdo al sitio Visión Regional, César Mascetti murió debido a una enfermedad que venía padeciendo desde hace tiempo. Su situación se había agravado en las últimas horas, indicaron.